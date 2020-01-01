Ronaldinho'ya müjde: Hapishaneden çıktı

Mart ayının başından bu yana Paraguay'da tutuklu halde bulunan eski yıldız futbolcunun cezası ev hapsine çevrildi.

2018 yılında Ronaldinho'nun pasaportuna, 2015'te koruma altında olan bir gölde illegal bir şekilde balık çiftliği koymasının ardından aldığı 8.5 milyon dolarlık cezayı ödememesi nedeniyle el konulmuştu.

Buna rağmen 40 yaşındaki eski futbolcu Ronaldinho, geçtiğimiz ay ağabeyi Roberto ile birlikte sahte evraklarla ülkeye giriş yaptıkları gerekçesiyle 'da tutuklanmıştı.

GOAL'ün doğruladığı bilgiye göre Ronaldinho ve ağabeyi Roberto'nun 6 aylık hapis cezası, 1.6 milyon dolar karşılığında ev hapsine çevrildi.

Daha fazla takım

Brezilya Milli Takımı'yla 2002 yılında Dünya Kupası zaferi yaşayan ve kariyerinde Şampiyonlar Ligi, ve şampiyonlukları bulunan Ronaldinho, Paraguay'ın Asuncion kentindeki Agrupacion Especializada'da tutuklu halde bulunuyordu.