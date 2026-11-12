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FBL-ITA-FOOTBALL-RAVENNA-RONALDINHOGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Ronaldinho yarın Ravenna'da: Pazar günü Forlì ile oynanacak derbideki ilk maçı öncesi programı

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Ravenna, Ronaldinho'nun pazar günü Forlì'ye karşı oynanacak derbide yapacağı resmî ilk maç öncesindeki programını açıkladı. Ballon d'Or kazanmış Brezilyalı futbolcunun önümüzdeki üç günü şöyle geçecek.

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Ravenna kulübünün yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ravenna FC, Ronaldinho'nun yarın, 13 Kasım Cuma günü öğle saatlerinde Itala'ya gelmesinin beklendiğini bildirir. Futbolcu öğleden sonra basına kapalı bireysel bir antrenman yapacak. Ronaldinho, 14 Kasım Cumartesi sabahı Benelli Stadyumu'nda A takımla son antrenmana katılacak. Bu antrenman, teknik direktör Andrea Mandorlini'nin emrinde olacağı pazar günkü Forlì derbisine hazırlık kapsamında yapılacak."

Ravenna'nın önümüzdeki günlerdeki ayrıntılı programı şöyle:

13 Kasım Cuma, saat 14.00: Benelli Stadyumu'nda teknik direktör Andrea Mandorlini ve futbolcu Simone Rabbi'nin katılımıyla maç öncesi basın toplantısı.

14 Kasım Cumartesi, saat 11.00: Benelli Stadyumu'nda son antrenman. Basın mensupları antrenmanın yalnızca ilk 15 dakikasını izleyebilecek. Antrenmanın geri kalanı basına kapalı yapılacak.

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15 Kasım Pazar, saat 17.30: Serie C maçı Ravenna-Forlì, Sky ve NOW'da yayınlanacak.

Yazan:Gianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
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