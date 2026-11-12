Ronaldinho yarın Ravenna'da: Pazar günü Forlì ile oynanacak derbideki ilk maçı öncesi programı

Ravenna kulübünün yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ravenna FC, Ronaldinho'nun yarın, 13 Kasım Cuma günü öğle saatlerinde Itala'ya gelmesinin beklendiğini bildirir. Futbolcu öğleden sonra basına kapalı bireysel bir antrenman yapacak. Ronaldinho, 14 Kasım Cumartesi sabahı Benelli Stadyumu'nda A takımla son antrenmana katılacak. Bu antrenman, teknik direktör Andrea Mandorlini'nin emrinde olacağı pazar günkü Forlì derbisine hazırlık kapsamında yapılacak."
Ravenna'nın önümüzdeki günlerdeki ayrıntılı programı şöyle:
13 Kasım Cuma, saat 14.00: Benelli Stadyumu'nda teknik direktör Andrea Mandorlini ve futbolcu Simone Rabbi'nin katılımıyla maç öncesi basın toplantısı.
14 Kasım Cumartesi, saat 11.00: Benelli Stadyumu'nda son antrenman. Basın mensupları antrenmanın yalnızca ilk 15 dakikasını izleyebilecek. Antrenmanın geri kalanı basına kapalı yapılacak.
15 Kasım Pazar, saat 17.30: Serie C maçı Ravenna-Forlì, Sky ve NOW'da yayınlanacak.