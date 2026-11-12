Ronaldinho yarın Ravenna'da: Pazar günü Forlì ile oynanacak derbideki ilk maçı öncesi programı

Ravenna, Ronaldinho'nun pazar günü Forlì'ye karşı oynanacak derbide yapacağı resmî ilk maç öncesindeki programını açıkladı. Ballon d'Or kazanmış Brezilyalı futbolcunun önümüzdeki üç günü şöyle geçecek.

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Ravenna kulübünün yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ravenna FC, Ronaldinho'nun yarın, 13 Kasım Cuma günü öğle saatlerinde Itala'ya gelmesinin beklendiğini bildirir. Futbolcu öğleden sonra basına kapalı bireysel bir antrenman yapacak. Ronaldinho, 14 Kasım Cumartesi sabahı Benelli Stadyumu'nda A takımla son antrenmana katılacak. Bu antrenman, teknik direktör Andrea Mandorlini'nin emrinde olacağı pazar günkü Forlì derbisine hazırlık kapsamında yapılacak."

Ravenna'nın önümüzdeki günlerdeki ayrıntılı programı şöyle:

13 Kasım Cuma, saat 14.00: Benelli Stadyumu'nda teknik direktör Andrea Mandorlini ve futbolcu Simone Rabbi'nin katılımıyla maç öncesi basın toplantısı.

14 Kasım Cumartesi, saat 11.00: Benelli Stadyumu'nda son antrenman. Basın mensupları antrenmanın yalnızca ilk 15 dakikasını izleyebilecek. Antrenmanın geri kalanı basına kapalı yapılacak.

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15 Kasım Pazar, saat 17.30: Serie C maçı Ravenna-Forlì, Sky ve NOW'da yayınlanacak.