Brezilyalı efsane Ronaldinho'nun yolunu izleyen İspanyol sihirbaz David Silva, 40 yaşında olmasına rağmen futbola resmen geri dönme kararı aldı.

Manchester City ve Real Sociedad'ın eski yıldızı, Sociedad'la yaşadığı ağır bir sakatlığın ardından Temmuz 2023'te krampanlarını asmıştı; böylece Almería maçı onun Avrupa sahalarındaki son maçı olmuştu.

Ancak İspanyol sihirbazın yeşil sahalara olan özlemi, kısa süreli bir sözleşmeyle onu Hong Kong Premier Lig'inde mücadele eden "Sham Shui Po" kulübünün kapısından yeniden sahalara döndürdü.





Kulüp, resmi Instagram hesabından bu istisnai transferi şu sözlerle duyurdu: "Kurucularımız bu transferle büyük bir şans vuruşu yaptı!", ve Dünya Kupası'nı kazanmış yıldızı takip etmek isteyen taraftarlara kulis ve özel antrenman seansları gibi ayrıcalıklar sunacağını açıkladı.

Transferin ilk resmi sahaya çıkışının önümüzdeki Kasım ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece Silva, kulübün birkaç gün önce kadrosuna kattığını açıkladığı vatandaşı Aitor Aldalur'a katılacak.

Bu adım, 2018'de Uruguaylı efsane Diego Forlán'ın "Kitchee" kulübüyle anlaşmasından bu yana Hong Kong futbol tarihinin en dikkat çekici gelişmesi sayılıyor. David Silva, oyunun büyük efsanelerinin Asya ve Latin Amerika'daki benzersiz deneyimlerle sahalara dönüşlerinde uzun süredir sergiledikleri gösterişli havayı yeniden canlandırıyor.

Hatırlanacağı üzere Brezilyalı sihirbaz Ronaldinho, İtalya üçüncü ligindeki Ravenna FC kulübünün kapısından profesyonel futbola resmen dönerek büyük bir sürprize imza atmıştı.