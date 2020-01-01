Ronaldinho, Paraguay'da gözaltına alındı!

Brezilyalı eski futbolcunun Paraguay'a sahte pasaportla giriş yaptığı anlaşıldı.

Brezilyalı efsane Ronaldinho, 'da gözaltına alındı.

Paraguay İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 39 yaşındaki eski futbolcu ile kardeşi Roberto bir golf tesisinde sahte evrakla ülkeye giriş yapmak suçundan gözaltına alındılar.

La Nacion'un geçtiği fotoğraflara göre Ronaldinho ve kardeşi, kendi adlarının ve bilgilerinin yer aldığı sahte Paraguay pasaportlarıyla ülkeye giriş yaptılar. İki isim kaldıkları otelde tutuluyorlar.

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2018 yılında Ronaldinho'nun pasaportuna, 2015'te koruma altında olan bir gölde illegal bir şekilde balık çiftliği koymasının ardından aldığı 8.5 milyon dolarlık cezayı ödememesi nedeniyle el konulmuştu. 'nın eski yıldızı buna rağmen Brezilya'nın ülkenin turizm elçilerinden biri olarak seçilmişti.

Brezilya Milli Takımı'yla 2002 yılında Dünya Kupası zaferi yaşayan Ronaldinho'nun parlak kariyerinde Şampiyonlar Ligi, ve şampiyonlukları bulunuyor.