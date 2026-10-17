Ürdün spor kamuoyu, futbol tarihinin en büyük efsanelerinden birini ağırlamaya hazırlanıyor. Brezilyalı sihirbaz Ronaldinho, "Ürdün Karma Dövüş Sanatları Haftası" etkinliklerine katılmak üzere 29 ve 30 Ekim tarihlerinde krallığa özel bir ziyaret gerçekleştirecek. Etkinlik, spor turizmini güçlendirmeyi ve krallığın tarihi destinasyonlarını tanıtmayı amaçlıyor.

Ronaldinho, "Instagram" üzerinden paylaştığı kısa bir video mesajında Ürdün taraftarlarına coşkulu bir çağrıda bulundu; onlarla buluşmaya ve bu önemli spor etkinliği boyunca aralarında olmaya duyduğu büyük heyecanı dile getirerek herkesi katılmaya ve etkinliğe gelmeye teşvik etti.

Ürdün Karma Dövüş Sanatları Federasyonu'nun gözetiminde 27 Ekim'de başlayacak bu spor organizasyonu, 30 Ekim Cuma günü düzenlenecek büyük dövüş gecesi "DF: UNCAGED" (Delta Force Uncaged) ile taçlanacak. Başkent Amman'daki "Roma Tiyatrosu"nun tam ortasında gerçekleşecek etkinliğin, Arap dünyası çapında karma dövüş sanatları (MMA) tarihinin en büyük organizasyonlarından biri olması bekleniyor.

Turnuvada, seçkin Ürdünlü ve uluslararası dövüşçülerin katılımıyla 13 profesyonel müsabaka yer alacak; ayrıca Ölü Deniz bölgesinde açık antrenmanlar düzenlenecek.

Beklenen kritik karşılaşma ise Kafkasya'dan gelen, ACA organizasyonunun eski şampiyonu ve Bellator'ın eski dövüşçüsü, iki efsane Habib Nurmagomedov ve İslam Makhachev'in takımına mensup Çerkes şampiyon Muhammed Barkhamov ile bu tarihi müsabakada krallığı temsil eden Ürdünlü genç yıldız Abdullah Caviş arasında olacak.

Heyecan, Roma Tiyatrosu'ndaki kapanış gecesinde yıldızlardan ve önemli isimlerden oluşan özel bir topluluğun katılımıyla doruğa çıkacak. Bu isimlerin başında dünya boks efsanesi Mike Tyson, MMA yıldızı İslam Makhachev ve sihirbaz Ronaldinho yer alıyor.