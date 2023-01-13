Ronaldinho'nun oğlu, Barcelona'ya transfer olmaya çok yakın

Barcelona efsanesi Ronaldinho'nun oğlu Joao de Assis Moreira, Katalan devinin altyapısına transfer olabilir.

Ronaldinho, Barça'da tüm zamanların en iyilerinden biri

Küçük oğlu, Barcelona ile temasta

Cruzeiro'dan erken ayrıldı

NE OLDU? ESPN'in haberine göre, Barcelona, kulüp efsanesi Ronaldinho'nun oğlu Joao de Assis Moreira ile temasta. Diario Sport'a göre, 17 yaşındaki oyuncu, Brezilya ekibi Cruzeiro ile sözleşmesini erken feshetti ve Barça'nın altyapı ekibine katılacak.

BÜYÜK RESİM: Ronaldinho, Camp Nou'da geçirdiği süre boyunca Barça'nın efsanelerinden biri oldu. Brezilyalı yıldız, Barcelona ile Şampiyonlar Ligi ve iki LaLiga şampiyonluğu yaşadı.

DAHA FAZLASI: Mendes, Katalan devine imza atarsa babasının izinden gidebilir. Ansu Fati, Gavi ve Alejandro Balde gibi yetenekler de Barça'ya altyapıda başarılı olup katıldı.

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