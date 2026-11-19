Reklam

Ronaldinho'nun sahalara dönüşü herkesi memnun etmedi. 46 yaşındaki Brezilyalı, geçen hafta sonu ortaklarından biri olduğu Serie C kulübü Ravenna formasıyla sahalara döndü ve 45 dakika oynadı. Eski forvet Antonio Cassano, Viva Fútbol'a yaptığı açıklamada bu karara anlam veremediğini söyledi.

Ronaldinho'nun dönüşü oldukça başarılı geçti. Barcelona efsanesinin asist öncesi pasının da katkısıyla Ravenna, kendi seyircisi önünde Forlì'yi 2-0 yendi.

"Ronaldinho'ya hem insan hem de futbolcu olarak büyük saygı duyuyorum" diyerek söze olumlu başlayan Cassano, "Bana göre hâlâ Messi, Maradona, Ronaldo ve muhtemelen Pelé ile birlikte tüm zamanların en büyük beş futbolcusundan biri" dedi.

Ancak Cassano'ya göre sahalara dönmesine hiç gerek yoktu. "Geçenlerde yaptığı şeyi izlemek çok rahatsız ediciydi. O koşullarda, 46 yaşında ne yapabilirdi ki? Anlamadım."

Reklam Reklam

Cassano, iş insanı ve kulübün ortaklarından Ignazio Cipriani'yi kastederek şöyle devam etti: "Bunu arkadaşı Cipriani ile ilişkisi olduğu için yaptı. Bir de ona çok para verdikleri için. Bilmiyorum."

Related Topics

AS Roma'da Francesco Totti'nin eski hücum partneri olan Cassano, "Bana göre bu gülünç bir farstı" dedi. "Bunu başka nasıl yorumlayacağımı bilmiyorum. Bana on milyon teklif etselerdi bile yapmazdım."

"Yirmi milyon teklif etseler de yapmazdım. Şaşırdım çünkü o her zaman mütevazıydı ve tarihin en büyük futbolcularından biriydi. Tam olarak yaşananları nasıl değerlendirdiğimi sorarsanız, bence bu bir utanç, bir fars" ifadelerini kullandı Cassano.

Reklam

Ronaldinho, aktif futbol kariyerini 2015'te Fluminense'de noktaladı. Daha genç yaşlarında Barcelona'da dünya çapında bir yıldıza dönüştü ve 2002'de dünya şampiyonu oldu.

Ballon d'Or'u bir kez (2005) kazanan Ronaldinho, Ravenna ile Serie B'ye yükselmeyi ihtiyatlı bir şekilde hayal edebilir. Kulüp, on dört maçın ardından lider Spezia'nın altı puan gerisinde ikinci sırada.