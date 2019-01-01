Ronaldinho: Messi 'tüm zamanların en iyisi' diyemem

Barcelona'nın efsane futbolcularından Ronaldinho, eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin Maradona ve Pele ile kıyaslanmaması gerektiğini söyledi.

2003 ve 2008 yılları arasında forması giyen Brezilyalı efsane Ronaldinho, bir süre beraber oynama şansı bulduğu eski takım arkadaşı hakkında açıklamada bulundu.

EFE adlı haber ajansına konuşan Ronaldinho, Messi'nin yalnızca kendi jenerasyonu ile kıyaslanabileceğini belirtti ve şöyle söyledi:

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"Messi'nin gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olduğunu söyleyemem. Ama kendi jenerasyonunun en iyisi Messi. Kıyaslama yapmayı sevmem çünkü Diego Maradona, Pele ve Ronaldo varken tarihin en iyi futbolcusunu belirlemek çok zor."

Ocak 2018'de futbola veda eden 39 yaşındaki Ronaldinho, futbol kariyerine ülkesinde başlamış ve sonrasında 'e transfer olmuştu. Oradan Barcelona'ya giden tecrübeli isim, Katalan ekibinde yıldızlaşarak tüm dünyaya adını duyurmuş ve 2005'te Ballon d'Or kazanmıştı.

Milli Takımı ile 97 maça çıkıp 33 gol kaydeden Ronaldinho 2002'de Dünya Kupası'nı kazanmayı başarmıştı. Milli takım seviyesinde Ronaldinho gibi başarı yakalamamış olabilir; ancak Messi kulüp kariyeriyle Ronaldinho'yu bir hayli geride bıraktı. Barcelona'da tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Messi, 702 maçta 617 gol kaydetti. Ayrıca 6 kez Ballon d'Or kazandı.