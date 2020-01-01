Ronaldinho: Martinelli bana Ronaldo'yu anımsatıyor

Brezilyalı efsane oyuncu Ronaldinho, Arsenal'in yıldız adayı Martinelli'yi izlerken eski takım arkadaşı Ronaldo'yu anımsadığını açıkladı.

'in geçtiğimiz yaz Ituano'dan transfer ettiği Gabriel Martinelli, Arsenal formasıyla son 2 maçta 90 dakika forma giydi ve birer gol atmayı başardı.

Henüz 18 yaşında olan Brezilyalı oyuncuyu Ronaldinho değerlendirdi. Efsanevi oyuncu, Martinelli'yi izlerken Ronaldo'yu anımsadığını ifade etti;

Haberin devamı aşağıda

"Biz Brezilyalılar onun geleceği için çok heyecanlıyız. Yeteneği var ama 18 yaşında bu kadar özgüvene sahip olmak başka bir şey. Bana Ronaldo'nun Avrupa'da 30 gol attığı ilk sezonunu hatırlatıyor. İnsanlar şöyle diyordu: 18 yaşındaki bu Brezilyalı çocuk kim? Topu istiyordu, çok koşuyordu ve hangi takıma karşı oynadığı önemsizdi. Martinelli'de de benzer bir tavır görüyorum. Ronaldo topa sahip olmak ve gol atmak istiyordu. O dünyanın en iyi oyuncusu olmaya devam etti. Bu Martinelli'nin de amacı olabilir."

Martinelli, milli takımın yıldızları Neymar, Gabriel Jesus ve Roberto Firmino'nun bulunduğu kadrosuna girmek için biraz beklemek zorunda kalabilir amncak Ronaldinho 18 yaşındaki yıldız adayının Tite'nin uzun vadeli planlarında olduğuna emin.

Martinelli bu sezon Arsenal formasıyla şimdiye kadar 3'ü ligde, 3'ü 'nde, 4'ü de Lig Kupası'nda olmak üzere 10 gol kaydetti.