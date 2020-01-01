Ronaldinho, Man United'a gitmekten son anda vazgeçmiş

Paul Scholes'un iddiasına göre Manchester United, Ronaldinho'nun forma numarasını bile belirlemişken Brezilyalı oyuncu son anda fikir değiştirdi.

'ın efsane futbolcularından Paul Scholes, Ronaldinho'yla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

2003 yılında transfer olduğu 'nın formasını beş yıl boyunca terleten ve takımı yeniden dünya sahnesinde bir süper güç haline getiren Ronaldinho, tarihin en iyi futbolcularından biri olarak kabul ediliyor.

Scholes'a göre Manchester United, Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmaya çok ama çok yaklaşmış.

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BBC Radio 5 Live'a konuşan Scholes, Ronaldinho'yu 2003'te transfer etmeye çok yaklaştıklarını "Alex Ferguson onunla anlaşmıştı. Numarası bile hazırdı. Transferi anons etmeye hazırlanıyorlardı ama Ronaldinho fikrini son anda değiştirdi ve Barcelona'ya gitti." ifadelerini kullandı.

Ronaldinho'nun Barcelona'ya transferinden birkaç gün sonra Katalan ekibiyle hazırlık maçı yaptıklarını hatırlatan Scholes, "Tıpkı Cantona gibi takımımıza yepyeni bir çehre kazandıracağını düşünüyorduk. Onu transfer edeceğimiz için çok heyecanlanmıştık. Barcelona'ya gittikten sonra onlarla Seattle'da maç yaptık ve takımımızdaki herkes ona tekme atmaya çalışıyordu, 'Nasıl bizi değil de Barça'yı seçersin!' dercesine!" şeklinde konuştu.

Ronaldinho, Barcelona formasıyla 207 maça çıktı, 94 gol attı. Brezilyalı efsane, Katalan devinde iki ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.