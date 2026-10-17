Ürdün spor kamuoyu, futbol tarihinin en önemli efsanelerinden birini ağırlamaya hazırlanıyor. Brezilyalı sihirbaz Ronaldinho, "Ürdün Karma Dövüş Sanatları Haftası" etkinliklerine katılmak için bu ayın 29 ve 30 Ekim günlerinde Krallık'a geliyor. Söz konusu etkinlik, spor turizmini güçlendirmeyi ve Krallık'ın tarihi destinasyonlarının tanıtımını yapmayı amaçlıyor.

Ronaldinho, "Instagram"da paylaştığı kısa bir video aracılığıyla Ürdünlü taraftarlara coşkulu bir mesaj gönderdi; onlarla buluşmaya ve bu önemli spor etkinliği boyunca aralarında bulunmaya duyduğu büyük tutkuyu dile getirerek herkesi katılmaya ve etkinliğe gelmeye teşvik etti.

Ürdün Karma Dövüş Sanatları Federasyonu'nun gözetiminde 27 Ekim'de başlayacak bu spor organizasyonu, 30 Ekim Cuma günü düzenlenecek büyük dövüş gecesi "DF: UNCAGED" (Desert Force Uncaged) ile taçlanacak. Başkent Amman'daki "Roma Tiyatrosu"nun tam kalbinde gerçekleştirilecek bu etkinliğin, Arap dünyası genelinde karma dövüş sanatları (MMA) tarihinin en büyük etkinliklerinden biri olması bekleniyor.

Turnuvada, seçkin Ürdünlü ve uluslararası dövüşçülerin katılımıyla 13 profesyonel dövüş gerçekleştirilecek; ayrıca Ölü Deniz bölgesinde açık antrenmanlar da yapılacak.

Kafkasya'dan gelen, ACA organizasyonunda eski bir şampiyonluk unvanı taşıyan ve Bellator'da mücadele etmiş, iki efsane Habib Nurmagomedov ve İslam Mahaçev'in ekibine mensup Çerkes şampiyon Muhammed Barkhamov ile bu tarihi dövüşte Krallık'ı temsil eden Ürdünlü genç yetenek Abdullah Caviş arasında beklenen ateşli karşılaşma öne çıkıyor.

Heyecan, Roma Tiyatrosu'ndaki kapanış gecesinde yıldızlar ve önde gelen kişiliklerden oluşan seçkin bir kadronun katılımıyla doruğa ulaşacak. Bu isimlerin başında dünya boks efsanesi Mike Tyson, MMA yıldızı İslam Mahaçev ve sihirbaz Ronaldinho geliyor.