Ronaldinho'dan sert tepki: "Brezilya'nın hiçbir maçını izlemeyeceğim!"

Brezilya efsanesi Ronaldinho, Copa America öncesinde milli takımda eksik bulduğu konuları dile getirdi.

Ronaldinho, Brezilya'yı eleştirdi

Takımda ruh olmadığına inanıyor

Brezilya'nın hiçbir maçını izlemeyeceğini söyledi

NE OLDU? Brezilya efsanesi Ronaldinho milli takımını sert eleştirirken Copa America öncesi eksik bulduğu konulara değindi. Takımda neşe ve cesaret yoksunluğuna vurgu yapan Ronaldinho, Copa America'da Brezilya'nın maçlarını izlemeyeceğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? 'Cartoloucos' adlı YouTube kanalına konuşan Ronaldinho şunları söyledi: "Milli takımda işler iyi gitmiyor. Cesaret, özveri, kararlılık, neşe, her şey eksik. İyi oynarken bile bir şeyler eksik. Bu yüzden Brezilya'yı bırakıyorum, hiçbir maçlarını izlemeyeceğim."

BÜYÜK RESİM: Ronaldinho, Brezilya formasıyla 2002'de Dünya Kupası'nı, 1999'da da Copa America'yı kazanmıştı. Roberto Carlos, Cafu, Kaka, Rivaldo ve Ronaldo gibi isimlerin yer aldığı efsanevi Brezilya kadrosunun bir parçasıydı.

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Brezilya, 20 Haziran ile 14 Temmuz tarihleri arasında sürecek Copa America'da mücadele edecek. Ancak Ronaldinho takımını desteklemeyeceğini söyledi.