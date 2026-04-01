Ronald Koeman, KieftJansenEgmondGijp podcast'inin yeni serisi olan "1'e 1"in ilk bölümünde Rob Jansen ile Hollanda milli takımının teknik direktörü olarak yaptığı çalışmalar hakkında konuşuyor.

Teknik direktör, Jansen ile sahada ve saha dışında farklı tipteki oyuncuları yönetme konusunu da ele alıyor. "Takıma ekstra bir şey katabilecek oyunculara özgürlük vermelisiniz," diyor ve bunu temel kurallarından biri olarak belirtiyor.

Yine de Koeman, aşılmaması gereken sınırlar olduğunu vurguluyor. Geçen sezon Peter Bosz'un çok sinirlendiği Ismael Saibari'yi örnek gösteriyor.

Faslı oyun kurucu düzenli olarak geç kalıyordu ve bunu Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile oynanan maç öncesinde de tekrarladı. Bosz artık buna tahammül edemiyordu. "Onu otelde bıraktım. Yine geç kalmıştı," demişti o zamanlar.

"İlk kez değil, beşinci kez değil, ama defalarca. Ve artık buna bir son verilmeli." Koeman bu tür davranışları 'saçma' buluyor. "PSV'de son zamanlarda yaşananlar, oyuncuların maç gününde toplantıya geç kalmaları, bu saçma. Böyle bir şey olduğunda takım için kötü oluyor."

"Buna müdahale etmelisiniz. Bu, grubunuzu ve birlikte yapmak istediklerinizi bozar. Takım için her şeyi yapmalısınız," diyor milli takım teknik direktörü, menajeri Jansen ile yaklaşan Dünya Kupası ve Koeman'ın 26 kişilik kadrosunu nasıl yönetmeyi planladığı hakkında da konuşuyor.

"Bir turnuvaya girdiğinizde, on bir kişinin oynayacağını bilirsiniz. Başlangıçta diğer oyuncular rollerini kabul ederler, ancak iki hafta sonra bazıları yedek kalacaklarını anlar," diyor milli takım teknik direktörü. "O zaman bir turnuvada milli takımda her zaman zor anlar yaşarsınız, çünkü oyuncular hala takıma uyum sağlamak zorundadır."

"Bu, grubunuzda belirli bir enerji veya atmosferin korunmasını sağlamanız gerektiği anlamına gelir. Hayal kırıklığına uğramış olsalar da her gün iyi antrenman yapmaları, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam etmeleri ve rakiplerine olabildiğince zorluk çıkarmaları gerekir. Bu zor bir iştir, ama bunu başarmalısınız."