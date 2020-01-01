Ronald Koeman: "Noel partisi yaptık"

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, takım içinde sorun olduğu iddialarına karşı çıkarak, “Antrenmandan sonra bir Noel partisi verdik” dedi.

Teknik Direktörü Ronald Koeman, zorlu maçı öncesi bir basın toplantısı düzenledi.

Zirve yarışında kritik bir öneme sahip maç öncesinde rakiplerinden övgüyle bahseden Hollandalı teknik direktör, “Geçen yıl kazanma şansları vardı. Topa sahip olmak ve agresif olmak isteyen iki takım arasında çok açık bir oyundu, Umarım yine açık ve güzel bir karşılaşma olur. Topla çok iyi olan oyunculara sahipler. Zorlamak ve risk almak istiyorlar, Sevdiğim birçok özellikleri var ama biz de onların hayatlarını zorlaştıracak özelliklere sahibiz” dedi.

Barcelona’nın ligdeki pozisyonunu da değerlendiren Koeman, “Yıl sonuna kadar kalan tüm maçlarımızı kazanmalıyız. Kalkıp devam etmeliyiz. Kişiliğimiz olmalı. karşısındaki üç puan bize güven verdi. Real Sociedad iyi oynuyor ama biz savunma seviyemizdeysek ve bildiğimiz baskıyı yaparsak bize çok gol atacaklarını sanmıyorum" ifadeleri kullandı.

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Takım içinde sorun olduğu iddialarına karşı çıkan tecrübeli futbol adamı, "Oyuncular bir Noel partisi düzenlediler. Çok fazla gürültü ve güzel bir atmosfer vardı, ancak sonuçlar umduğumuz gibi gitmezse etkilenebilirler” dedi. Koeman takvimin sıkışıklığından da şikâyet etti ve bu yüzden çok fazla antrenman yapamadıklarını söyledi.

Şampiyonlar Ligi kurasına da değinen Koeman, Şubat ve Mart aylarında oynanacak Paris Saint – Germain maçlarına kadar uzun bir süre olduğunu ve o zamana kadar daha iyi olacaklarını belirtti.

’da 17 puanla sekizinci sırada yer alan Barcelona, 16 Aralık günü lig lideri Real Sociedad’ı konuk edecek.