Ronald Koeman, Mikel Arteta'dan Jurriën Timber'ın fiziksel durumu hakkında son derece net bir mesaj aldı

Jurriën Timber, Cumartesi günü oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için Arsenal'in maç kadrosunda yer alıyor. Bunu teknik direktör Mikel Arteta Cuma günü düzenlediği basın toplantısında doğruladı.

14 Mart'tan bu yana Hollanda milli takımında 23 kez forma giyen oyuncu hiçbir maçta forma giymemişti. Timber uzun süren bir iyileşme sürecinden geçti ve bu süreç şimdi meyvesini verdi.

Timber, sezonun en önemli maçı için Arsenal ile birlikte seyahat edecek kadar formda olduğu tespit edildi. Böylece, iki aydan fazla bir süre sonra ilk kez maç kadrosuna dahil oldu.

Hatta Arteta'ya göre, Paris Saint-Germain karşısında ilk 11'de yer alacak kadar formda. İspanyol teknik direktör, Timber'ın ilk 11'de yer alıp alamayacağı sorusuna "Evet, yüzde yüz" yanıtını verdi.

Ben White'ın sakatlığı nedeniyle Cumartesi günü PSG maçında forma giyemeyeceği düşünülürse, bu Arteta ve Arsenal için harika bir haber.

Ayrıca bu gelişmeler Ronald Koeman tarafından da memnuniyetle karşılanacaktır. Hollanda milli takımının teknik direktörü, Timber'ı 26 kişilik Dünya Kupası kadrosuna dahil etmişti, ancak onun dünya kupası finallerinin başlangıcına kadar zamanında forma girebileceğinden emin değildi.

Ian Maatsen ve Lutsharel Geertruida yedek listesinde yer alıyordu, ancak bu ikilinin artık kadroya çağrılma ihtimali düşük görünüyor. Timber'ın beklenmedik bir şekilde sakatlık yaşaması durumunda ancak kadroya alınacaklar.