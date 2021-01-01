Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Lionel Messi'den umudu kesmedi

Hollandalı teknik adam, Arjantinli yıldızın Barcelona ile sözleşme yenilemesini umuyor.

Barcelona'da bu sezon en çok merak edilen durum kuşkusuz, Lionel Messi'nin takımda kalıp kalmayacağı.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan dünya yıldızının, yoluna Katalanlar devam edip etmeyeceği büyük ihtimalle bu sezon Barcelona'nın katıldığı tüm turnuvalardan daha mühim bir konu.

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, dün gece oynanan PSG maçından sonra bu konuya değindi. Hollandalı antrenör, gelişen ve genç takımın Lionel Messi'yi kalmak için ikna etmesini umuyor.

Ronald Koeman ne söyledi?

PSG maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ronald Koeman, bu konuda umutlu konuştu:

"Leo, yaptığımız değişikliklerle takımın geliştiğini bir süredir görüyor. Kaliteli ve büyük bir geleceğe sahip pek çok genç var.

Bu yüzden bu takım hakkında şüphe duymak olası değil."

Barcelona'nın yeni jenerasyonu

Lionel Messi takımın odak noktası olmaya devam etse de, heyecan verici bir genç oyuncu grubunun ortaya çıktığını gördü.

Ronald Araujo, Sergino Dest, Riqui Puig, Pedri, Francisco Trincao, Oscar Mingueza, Ilaix Moriba ve Ansu Fati. En büyüğü 22 yaşında olan bu yeteneklerin her biri oyuna damgasını vurmaya başladı.

Barcelona, Messi'yi kalmaya ikna edebilir mi?

Messi, geçtiğimiz yıl Barcelona ile yaşadığı hoşnutsuzluğu gizlemedi ve geçen yaz kulüpten ayrılma talebinde bulundu.

Bunun ardından, geçtiğimiz günlerde Barça'nın 2003'ten 2010'a kadar başkanlığını yapan Joan Laporta, Josep Bartomeu'dan görevi devralarak yeniden kulübün başkanı seçildi.

Messi'nin eski başkan Bartomeu ile ilişki kötüydü ve Laporta, başkan olarak ilk önceliğinin altı kez Ballon d'Or kazanan yıldız oyuncuyu takımda tutmak olduğunu ortaya koydu.

Hem Laporta'nın geri dönmesi hem de takımda yeni ve iyi bir jenerasyonun ortaya çıkması, Barcelona taraftarının Messi ile ilgili umutlarını yeşertti.