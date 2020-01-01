Ronald Koeman: "Messi Barcelona'da mutlu"

Hollandalı teknik adam, Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan yıldız futbolcunun kulüpte mutlu olduğunu düşünüyor...

Teknik Direktörü Ronald Koeman, karşısında aldıkları 3-0'lık galibiyetin ardından yaptığı açıklamalarda Lionel Messi'nin durumuyla ilgili de konuştu.

Arjantinli yıldız karşılaşmada attığı golle birlikte Barcelona forması altındaki toplam gol sayısını 644'e çıkararak dünyaca ünlü eski futbolcu Pele'ye ait olan "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunun yeni sahibi olmuştu.

Maçın ardından yaptığı açıkamalarda sezon sonunda sözleşmesi sona erdiğinden takımdan ayrılacağı konuşulan Messi'nin durumuyla ilgili konuşan Koeman, "Bunu çok kez söyledim, ben Messi'nin burada mutlu olduğunu görüyorum. Yaratıcılığıyla da bizim için çok önemli bir oyuncu. Yanında oynayan arkadaşlarının da gününde olması halinde bunu daha net şekilde görebiliyoruz." dedi.

Daha fazla takım

Koeman, Valladolid deplasmanında üçlü savunma hattını tercih etmesine yönelik gelen bir soruya ise şöyle yanıt verdi: "Savunma ve kanatlarımızı geliştirmek için böyle bir değişikliğe gittik. Oyuncularım ciddiyetle konsantre oldular ve birçok fırsat yarattık."