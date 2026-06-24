Ronald Koeman, kendisini çok etkileyen iki sürpriz ülkeden bahsediyor

Ronald Koeman, Gana ve Fildişi Sahili’nden çok etkilendiğini, Hollanda ile Tunus arasındaki maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında belirtti.

Salondan, Oranje'nin teknik direktörüne turnuvaya daha fazla Avrupa ülkesinin katılması gerektiğini düşünüp düşünmediği soruldu.

Koeman bu soruya olumsuz yanıt verdi. “Bunu karar vermek bana düşmez, ancak burada olmayı hak etmeyen bir ülkenin turnuvaya katıldığını sanmıyorum.”

Ardından, FC Barcelona ve Everton gibi takımların eski teknik direktörü, kendisini çok etkileyen iki ülkeden bahsetti. “Örneğin, Gana ve Fildişi Sahili’nin çok iyi performans gösterdiğini düşünüyorum.”

“Büyük takımlara ciddi zorluklar çıkardılar,” diyen Koeman, Gana’nın İngiltere ile oynadığı (0-0) ve Fildişi Sahili’nin Almanya ile oynadığı (2-1 mağlubiyet) maçlara atıfta bulundu.

“Bunların hepsi en güçlü ülkeler. Eğer bir ülke turnuvada yer almıyorsa, bir yerlerde hata yapmış demektir. Bu da onların sorunu,” diye sözlerini tamamladı Koeman.