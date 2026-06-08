Ronald Koeman, Pazartesi günü Hollanda milli takımının Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçı öncesinde, Jurriën Timber’in Dünya Kupası kadrosundan çekilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Arsenal’in savunma oyuncusu, kasık sakatlığından tam olarak iyileşemedi.

Koeman, NOS'a Timber'ın kadrodan çıkarılmasıyla ilgili olarak, "Son iki gündür bu kararın alınabileceğini düşünüyorduk" dedi. "Durum yüzde yüz net değildi. Sonunda dün gece geç saatlerde ve bu sabah onunla bir araya geldik ve maalesef bu kararı almak zorunda kaldık."

Timber, geçen hafta sonu Arsenal formasıyla bir saat sahada kaldı; takım, penaltı atışları sonucunda Paris Saint-Germain'e yenilen Şampiyonlar Ligi finalinde yer aldı. Yine de Koeman, teknik direktör Mikel Arteta ve sağlık ekibinin Hollandalı oyuncuyu sahaya sürmeyi tercih etmesini anlıyor.

“Evet, kulübü suçlayamazsınız, çünkü bu Şampiyonlar Ligi finali,” dedi Koeman. “Bu yüzden ben de bunu yapmak istemiyorum, ancak bunun yardımcı olmadığı açık.”

"Şu anda bir maç daha oynamamız gerekseydi, belki oynayabilirdi, ama birkaç günde bir maç oynamanız gereken koca bir turnuva... Henüz formda değil ve hala şikayetleri var. Bu durum çok hızlı düzelmeyecek, yani kısa vadede forma giremeyecek."

Milli takım teknik direktörüne göre, turnuvanın uzunluğu nedeniyle tereddüt yaşanmadı; turnuva ancak temmuz ortasında sona erecek. “Hayır, çünkü o da dahil olursa sekiz savunmacımız oluyor. O olmadan yedi oluyor ve bu yetersiz. O zaman bir karar vermek zorundasınız.”

“Geertruida ve Maatsen de elbette kadroda yer alıyordu. Bu açıdan Geertruida’yı kadroya dahil ettiğimiz için bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bu yüzden çok uzun süre beklemedik, çünkü Timber’ın durumunun çok hızlı bir şekilde düzeleceği beklenmiyordu.”