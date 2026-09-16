Ronald Koeman için yas: eşi Bartina hayatını kaybetti: "Elveda güzel kadın"





Ronald Koeman için büyük yas: eşi Bartina hayatını kaybetti. 65 yaşındaydı ve bir süredir kendisine meme kanseri teşhisi konmuştu. Hollanda'nın eski milli takım teknik direktörü bunu sabah saatlerinde sosyal medyada kısa bir mesajla duyurdu: "Büyük bir üzüntüyle ama aynı zamanda büyük bir gurur ve sevgiyle, muhteşem kadın, sevgili annemiz ve büyükannemiz Bartina Koeman-Boddeveld'e veda ediyoruz."









Koeman'ın bir yıl önce açıkladığı gibi Bartina, 2010'dan bu yana tedavi görüyordu; hastalık daha sonra ilk olarak 2023'te, ardından da 2025'te yeniden ortaya çıktı. Dünya Kupası sırasında Hollanda Teknik Direktörü, eşinin gördüğü tedavinin sonuçlarından söz etmiş ve son maç için onun ABD'de kendisine katılabilmesi umuduyla finale kadar gitmeyi dilediğini söylemişti.





Fas'a son 16 turunda elendikten sonra Koeman, milli takım teknik direktörlüğü görevinden ayrılma kararının eşinin sağlık durumuyla da bağlantılı olduğunu açıklamıştı: "Son yıllar bana bir kez daha futboldan daha önemli şeyler olduğunu gösterdi. Futbol benim hayatım oldu ama sağlığın fiyatı biçilemez. Sevdiğiniz bir insan zorlu bir mücadele veriyorsa, bakış açınız değişir."





Sabah saatlerinde teknik adamın çalıştırdığı son iki takım olan Hollanda Milli Takımı ve Barcelona da taziye mesajları yayımladı. "FC Barcelona olarak Ronald Koeman'a ve ailesine, eşi Bartina Koeman'ın vefatı nedeniyle en içten taziyelerimizi ve tüm Barcelona camiasının sevgisini iletmek istiyoruz. Huzur içinde yatsın", diye yazdı Katalan kulübü. "Eski milli takım teknik direktörümüz Ronald Koeman'ın eşi Bartina Koeman'ın ölümünü üzüntüyle öğrendik. Ronald'a, onların (torun) çocuklarına, aileye ve diğer yakınlarına bu büyük yas içinde çokça güç ve cesaret diliyoruz", ifadeleri Hollanda Milli Takımı tarafından X'te paylaşıldı.



