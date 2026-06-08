Ronald Koeman, Hollanda milli takımında sadece bir pozisyonda değişiklik yaptı

Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Pazartesi akşamı Özbekistan ile oynanacak hazırlık maçı için kesin kadroyu açıkladı. Koeman, Cezayir maçına kıyasla tek bir değişiklik yaptı ve büyük ölçüde Dünya Kupası'nda sahaya sürmeyi planladığı ilk on birini tercih etti.

Bart Verbruggen, beklendiği gibi kaleyi koruyacak. Denzel Dumfries, cezasının ardından kadroya geri dönüyor ve Mats Wieffer'in yerini alıyor. Tottenham Hotspur'un ilgilendiği Jan Paul van Hecke, formda olduğu tespit edildi ve Virgil van Dijk ile birlikte savunmanın merkezini oluşturacak. Micky van de Ven ise bu akşam sol bek olarak görev alacak.

Jurriën Timber ise sakatlığı nedeniyle antrenman kampını terk ettiği için bu hazırlık maçı kadrosunda yer almıyor. Koeman, onun yerine Lutsharel Geertruida'yı kadroya çağırdı.

Orta sahada sürpriz yok. Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch ve Tijjani Reijnders orta sahayı oluşturuyor, bu da Justin Kluivert'e yer kalmadığı anlamına geliyor. Kluivert, Cezayir maçında iyi bir performans sergilemişti, ancak yine yedek kulübesinde kalmak zorunda.

Forvette Crysencio Summerville, Koeman'ın güvenini kazandı. Koeman, Dumfries-Summerville ikilisini sahada görmek istediğini belirtmişti. Forvette, sakatlığından henüz iyileşmekte olan Memphis Depay'ın yerine Donyell Malen tercih edildi. Cody Gakpo ise sol kanattan gerekli tehdidi yaratacak.

Hollanda milli takımının kadrosu: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.