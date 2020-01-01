Ronald Koeman, Griezmann eleştirilerine yanıt verdi

Ronald Koeman, Antoine Griezmann'ı 10 numara pozisyonunda oynatamayacağını söylerken bunu kimsenin kişisel algılamaması gerektiğini söyledi.

Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, geçtiğimiz günlerde Griezmann ilgili açıklamalarda bulunmuş ve "Onunla konuştum ve şu an 'da olduğu durumdan dolayı mutlu değil. Orada sağ kanatta oynuyor. Daha merkezi bir rolde oynaması gerektiğini düşünüyor. Bence de Antoine oyunun kalbinde olduğu zaman, topa daha çok değdiği zaman etkili olabiliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koemann ise bu gelişmelerin sorulması üzerine görüşlerini açıkladı:

"Herkesin istediğini söyleme hakkı var. Antoine ile konuştum ve ona takım için en iyisini istediğimi söyledim. Onun sağ kanatta ve diğer pozisyonlarda oynayabileceğini biliyorum. Milli Takımı'nın başındayken Fransa ile oynadığımız maçta Griezmann sağ kanatta oynamıştı. Burada kararları teknik direktör verir. Antoine ile bir problemim yok. Sadece takım için en iyisini istiyorum. 10 numara pozisyonunda iki oyuncuyla oynayamayız."

Daha fazla takım

Hollandalı teknik adam, 24 Ekim Cumartesi günü oynayacakları karşısında sakatlığı bulunan kaleci Marc-Andre ter Stegen'in büyük bir ihtimalle sahada yer alamayacağını söyledi.