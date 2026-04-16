Ronald Koeman, Frenkie de Jong'u savundu: "Bence bu adil değil"

Ronald Koeman, Frenkie de Jong'u savundu. Hollanda milli takımının teknik direktörü, FC Barcelona'nın orta saha oyuncusunun sık sık mercek altına alındığını düşünüyor. Koeman'a göre bu her zaman adil değil.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, hamstring sakatlığı nedeniyle neredeyse iki aydır sahalardan uzak kalmıştı. Geçtiğimiz hafta sonu Espanyol maçında sahalara dönen De Jong, kısa süreli oyuna girerek Marcus Rashford'a bir asist yaptı (4-1 galibiyet).

Hollandalı oyuncu, Atlético Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi rövanş maçında da dokuz dakika sahada kaldı. Katalanlar, kendi sahalarında aldıkları 2-0'lık geriye düşüşü İspanya'nın başkentinde telafi edemedi. 1-2'lik skor, Atlético'nun turnuvanın yarı finaline yükselmesine yetti.

Koeman'a göre orta saha oyuncusuna biraz daha sabırlı davranmalıyız. "Lütfen Frenkie'ye ekstra medya baskısı yapmayın," dedi Koeman, kendi golf turnuvası öncesinde düzenlediği basın toplantısında.

"Bunu adil bulmuyorum. Tüm medyayı takip etmiyorum ama Frenkie'den oynadığı zaman her zaman belirli bir seviye veya türde performans beklendiğini biliyorum. Ondan her zaman belirli rakamlar bekleniyor, bu hafta bile. Maçın bitimine on dakika kala oyuna girdi ve hemen maçı çevirmesi mi gerekiyordu?"

Koeman'a göre De Jong, hem Hollanda Milli Takımı hem de Barcelona için önemli bir oyuncu. "O, milli takım için kilit bir oyuncu, çünkü onunla ya da onsuz büyük bir başarıya ulaşma şansımız çok farklı. Barcelona'da da durum aynı."

De Jong, Barça ile birlikte şampiyonluk yarışı için son düzlüğe girmeye hazırlanıyor. Katalanlar, 79 puanla LaLiga'nın lideri konumunda. İkinci sıradaki Real Madrid ile aradaki fark şu anda dokuz puan. Oynanacak sekiz maç kaldı.