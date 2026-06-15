Ronald Koeman eleştirel soruya yanıt veremedi: "Hayır, hiç pişman değilim"

Hollanda milli takımı, Dünya Kupası'nda Japonya ile oynadığı maçta son dakikalarda öne geçmesine rağmen galibiyeti kaçırdı (2-2). Maçın gidişatı, teknik direktör Ronald Koeman'ın yaptığı oyuncu değişikliklerinin ardından değişmiş gibi görünüyordu; Koeman maçın ardından oyuncu değişiklikleri konusunda pişman olmadığını belirtti.

Hollanda 2-1 önde ve oyunun kontrolü elindeydi. Crysencio Summerville'in güzel golünün ardından Koeman oyuncu değişikliği yapmaya karar verdi. Summerville, Donyell Malen ve Tijjani Reijnders, Memphis Depay, Teun Koopmeiners ve Quinten Timber'in yerine oyuna girdi.

Bundan sonra Japonya oyuna önemli ölçüde hakim oldu ve özellikle kanatlardan daha fazla tehlike yarattı. Beraberlik golü sonunda bir köşe vuruşundan geldi. Koki Ogawa'nın kafa vuruşunu Daichi Kamada, Bart Verbruggen'in arkasına gönderdi.

"Hayır, pişman değilim," diye yanıtladı Koeman, oyuncu değişikliklerinden pişman olup olmadığı sorulduğunda. "Değişikliklerden sonra inisiyatifi kaybettiğimizi düşünmedim. Ne zaman öne geçsek, Japonya'nın oyun tarzının değiştiğini gördünüz. İlk yarıda her zamanki gibi baskı yapmadılar."

"Muhtemelen saygı ya da korkudan dolayı böyle yaptılar. Ancak geriye düştüklerinde baskı kurdular. 1-0'da da savunmada sorunlar yaşadık ve forvette de hızlı oynadık," diyen Koeman, Oranje'nin oyuncu değişikliklerinden sonra hızını kaybettiği ve bu nedenle 2-1'de kontrataktan gol atma fırsatlarını kaçırdığı yönündeki iddialara pek aldırış etmedi.

"Kanatlarda bize çok az baskı uyguladılar. Golleri analiz ederseniz, ilk golü nasıl yediğimizin iyi olmadığını görürsünüz. İkincisi ise şanssızdı. Futbol bazen tuhaf işler. Japonya 2-2'yi yaptığında, onlar da aniden savunmaya geçtiler. Yani hayır, pişman değilim."

Koeman'a Donyell Malen'in bireysel performansı soruldu, ancak teknik direktör forveti ayrı tutmayı reddetti. "Takımdan, bazı dönemlerde nasıl oynadığımızdan memnunum. Elbette daha iyi yapabileceğimiz şeyler var."

"Maçı kazanamamak hayal kırıklığı yaratıyor, ancak bence rakibimizi hafife aldık. Rakibin gücü, bence sorun bu," dedi Koeman. Oranje, 20 Haziran'da tekrar sahaya çıkacak. Rakip ise İsveç olacak.