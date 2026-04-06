"Ronald Koeman, Dünya Kupası öncesinde Virgil van Dijk konusunda büyük endişe duyacak"

Arno Vermeulen, geçen hafta sonu Virgil van Dijk'ın oldukça zorlandığını gördü. Merkez savunmacı, Liverpool formasıyla Manchester City karşısında 4-0'lık ağır bir yenilgiye uğradı. Futbol tartışma programı Studio Voetbal'da analist endişelerini dile getirdi.

Manchester City, Cumartesi öğleden sonra Liverpool'u ezip geçti. Erling Haaland'ın hat-trick'i ve Antoine Semenyo'nun da bir golüyle Arne Slot'un takımı FA Cup'ta şansı kalmadan elendi.

Mohamed Salah da The Reds adına bir penaltı kaçırdı. Slot'un takımı maça iyi başlamış olsa da, ikinci yarıda tamamen çöktü. Vermeulen de savunmanın hiç de istikrarlı görünmediğini fark etti.

"Ronald Koeman, Virgil van Dijk için büyük endişe duyacaktır," diyor Studio Voetbal'ın düzenli konuğu. Van Dijk, Hollanda milli takımının kaptanı ve tartışmasız lideridir. Önümüzdeki yaz, takımını başarılı bir Dünya Kupası'na taşımak zorunda kalacak.

Ancak Vermeulen, 34 yaşındaki Breda doğumlu oyuncu hakkında şüpheleri var. "City'nin forvetlerinin hızını ve Van Dijk'ın hareketlerini gördüyseniz, Dünya Kupası'nda çok fazla boşluk bırakmamalısınız," diyor NOS'tan ayrılan futbol şefi.

Vermeulen, Liverpool'da da Van Dijk'i çok zorlu bir hafta beklediğini tahmin ediyor. "Yakında Paris'e gitmeleri gerekiyor," diyerek, şampiyonluk unvanını koruyan Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına atıfta bulunuyor. "Orada epey hızlı oyuncular var!"