Ronald Koeman: Dembele'ye güveniyorum ama isterse gidebilir

Barcelona'nın yeni direktörü Koeman, Dembele'nin takımda kalmasını isterken, son kararı oyuncuya bıraktı.

, transfer döneminin son günü olan 5 Ekim'den önce Dembele'yi bir seneliğine kiralamak istiyor.

'da oynanacak maçının öncesinde düzenlenen basın toplantısına katılan Ronald Koeman, Ousmane Dembele'nin İngiliz ekibe transfer olacağına dair çıkan haberlere cevap verdi.

Koeman "Söyleyebileceğim ilk şey bu konu tamamen takıma ve oyuncuya bağlı. Şu an bizim oyuncumuz ve ben ona güveniyorum. Çok çalışıyor ve her geçen gün daha iyi duruma geliyor ama yine de gitmek isterse yapacak bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.

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Geçen sezon sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamayan 23 yaşındaki oyuncu, 5 La Liga ve 4 Şampiyonlar Ligi maçında sahada yer aldı. Dembele bu maçlarda 1 gol kaydetti.