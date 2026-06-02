Ronald Koeman, Cezayir maçı için Dünya Kupası kadrosunda yer almayan 2 oyuncuyu kadroya aldı

Het Algemeen Dagblad gazetesinin haberine göre, Ian Maatsen ve Lutsharel Geertruida, Çarşamba akşamı Hollanda milli takımı ile Cezayir arasında oynanacak hazırlık maçı için Hollanda milli takım kadrosunda yer alıyor.

Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman geçen hafta Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, iki savunma oyuncusunun "yedek listesinde" yer aldığını açıklamıştı.

Maatsen ve Geertruida, bir oyuncunun sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkması durumunda nihai kadroya çağrılabilir.

Şu anda Jurriën Timber kadroda yer almıyor. Cumartesi günü Arsenal ile Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan (Paris Saint-Germain'e penaltılarda yenilen) Timber, biraz daha dinlenmeye devam edecek.

Denzel Dumfries de Çarşamba günü De Kuip'te yer almayacak. O, önceki milli maç döneminde Ekvador'a karşı (1-1) kırmızı kart görmüş ve şimdi bunun sonuçlarına katlanıyor.

Cezayir kadrosunda Feyenoord'un forveti Anis Hadj Moussa ve Ramiz Zerrouki de yer alıyor. Kuzey Afrika ülkesi grup aşamasında Arjantin, Ürdün ve Avusturya ile karşılaşacak.

Hollanda milli takımı, Cezayir ile oynanacak maçın ardından ABD'ye gidecek. Burada Özbekistan ile iki hazırlık maçı oynanacak ve ardından 14 Haziran'da Japonya ile ilk grup maçı oynanacak.







