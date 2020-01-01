Ronald Koeman: Barcelona'nın teklifini reddettim

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Ernesto Valverde'nin ayrılığı sonrası Barcelona'dan gelen teklifi reddettiğini söyledi.

Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, iddialarından Frenkie de Jong'un performansına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Gazetecilere konuşan Koeman, Katalan ekibinden teklif alıp almadığına yönelik sorulara; "Evet, Barcelona'dan teklif aldım ancak kabul etmedim. Çünkü şu an milli takımı çalıştırıyorum." şeklinde yanıt verdi.

Deneyimli teknik adam, Barcelona ve Hollanda'nın önemli isimlerinden biri olan Frenkie de Jong'un Barcelona'da farklı pozisyonda oynadığını söylerken genç yıldızın öğrenecek çok şeyi olduğunu ifade etti.

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Daha fazla takım

"Alışık olduğundan farklı bir pozisyonda görev yapıyor. Ancak bu teknik direktörünün kararı. Henüz çok genç ve oynadığı maçlardan öğrenecek çok şeyi var. Ama milli takımda benimle daha farklı oynadığını düşünüyorum."

kurasını da değerlendiren Koeman; Hollanda, İtalya, Bosna Hersek ve 'nın yer aldığı A Ligi 1. grubunun ölüm grubu olmadığını söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Bence çok kötü değil, daha da zor olabilirdi. İtalya'yla oynamıştık ancak diğer iki takımı çok daha az tanıyoruz. Bosna Hersek ile hiç oynamadık, Edin Dzeko gibi uzun süredir en üst seviyede oynayan bir yıldızları var. Maçlar başlayana kadar her şey olabilir. Öncelikle EURO 2020'ye odaklanacağız."