Ronald Koeman: Barcelona sandığınızdan daha güçlü bir takım
Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklarıyla kapatan, yaz aylarında Messi krizi ile yıpranan ve Luis Suarez'i Atletico Madrid'e gönderen Barcelona, 2020-21 sezonuna iyi bir başlangıç yaptı.
İlk maçında konuk ettiği Villarreal'i 4-0 mağlup eden Katalan ekip, ikinci maçında ise 48 dakikada 10 kişi oynadığı maçta deplasmanda Celta Vigo'yu da 3-0 ile geçti.
Takımın yeni teknik direktörü Ronald Koeman karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada alınan sonuçtan ve sahadaki oyundan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
Koeman "Devre arasında yaptığımız konuşma çok önemliydi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Geçen sene yaşananlarla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Buraya geldiğim ilk gün oyuncuların ne kadar hırslı olduğunu gördüm. Celta Vigo maçının son anına kadar fiziksel olarak iyi bir görüntü sergiledik. Zamana ihtiyacımız var ama düşündüğünüzden daha iyi bir takımız. İki maçımızı da kazandık. Yedi gol attık ve hiç gol yemedik" ifadelerini kullandı.
Barcelona, ligdeki üçüncü maçında 4 Ekim Pazar günü TSİ 22:00'de Sevilla'yı konuk edecek.