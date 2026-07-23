Bayern Münih'in yıldızı Fransız Michael Olise, özellikle 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile gösterdiği performansın ardından ve Real Madrid'in kendisini kadrosuna katma isteğiyle birlikte, son dönemde haber başlıklarının zirvesinde yer alıyor.

Birçok basın haberi, Real Madrid'in Olise'yi Santiago Bernabeu kalesine katmak istediğini, böylece Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile birlikte parladıkları vatandaşı Kylian Mbappe ile muhteşem bir hücum ikilisi oluşturmayı hedeflediğini aktardı.

Ancak diğer taraftan Bayern Münih, 24 yaşındaki oyuncudan vazgeçmeyi reddediyor ve onu Bavyera ekibinin projesinde dokunulamaz olarak görüyor.

Yeni bir gelişmede ise Alman "Bild" gazetesi, Olise'nin Grünwald bölgesindeki evinden önümüzdeki ağustos ayının sonunda ayrılacağını belirtti.

Olise, aralarında spor salonu, sinema salonu ve sauna, jakuzi ile açık havuzun bulunduğu bir dinlenme alanının yer aldığı çok sayıda odaya sahip lüks bir eve sahip.

Fransız oyuncu bu evde iki yıl boyunca ikamet etti; ev, Bayern Münih'in antrenman merkezine arabayla 10 dakikadan kısa bir mesafede bulunuyor.

Ancak bu adımın olası bir transferle ilgisi olmadığı anlaşılıyor. Zira Alman gazetesi, evin sahibi olan Bayern Münih'in eski oyuncusu Jerome Boateng'in, 2016 yılında 7,4 milyon avroya satın aldığı mülkü satmak istediğini açıkladı.

Boateng, değeri 11,5 milyon avro olan ev için birçok satın alma teklifi aldı; bu nedenle Olise'nin önümüzdeki haftalarda yeni bir ev araması gerekecek.