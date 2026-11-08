Ron Jans, pazar akşamı NOS Studio Sport'ta AZ ile FC Groningen arasındaki maçta (4-3) Etienne Vaessen'in davranışlarını sert sözlerle eleştirdi. Kaleci, tartışmalı bir penaltı kararının ardından maçın son bölümünde kendini tamamen kaybetti ve iki sarı kart gördü. Teknik direktörlüğü bırakmış olan Jans, "Bu tür durumlarda neredeyse bir hasta gibi" dedi.

Olay, maçın son bölümünde, skor 3-3'ken Vaessen'in kalesinden çıkıp AZ'li hücum oyuncusu Ayoub Oufkir ile çarpışmasıyla yaşandı. Hakem Jannick van der Laan penaltı noktasını gösterip kaleciye sarı kart verdi. Bunun üzerine öfkeyle tepki gösteren Vaessen, sahayı terk etmekle bile tehdit etti. Hakem ona geri dönme fırsatı tanısa da kaleci itirazlarını sürdürdü ve ikinci sarı kartını gördü.

FC Groningen Teknik Direktörü Dick Lukkien, Alkmaar'daki heyecanlı yenilginin ardından kalecisi hakkında açık konuştu. Lukkien, "Takım arkadaşlarının onu oradan uzak tutmaya çalıştığını gördüm ama böyle anlarda sanki gözü kararıyor. Bunu onunla konuşabilmeli ve ona yardımcı olmalıyız" dedi.

Lukkien, Vaessen'in yaşadığı hayal kırıklığını anlayabildiğini ancak kalecisinin sınırı aştığını düşünüyor. Teknik direktör, "Duygulanmasını anlayabilirim ama duygularını daha iyi kontrol etmeli çünkü bir hakeme karşı asla kazanamazsınız. Bu davranış bizim istediğimiz bir şey değil ve neyse ki kendisi de bunun farkında. Yaptığının aptalca olduğunu anladığı için özür diledi" diye konuştu.

Jans, Studio Sport'ta Lukkien'in bu sözlerinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Eski teknik direktör, "Etienne'in de hatasını kabul ettiğinin belirtilmesine çok sevindim çünkü sahada bunu her zaman görmüyorum" dedi. Yine de Jans, Vaessen'in davranışlarının artık sürekli tekrarlanan bir soruna dönüşmeye başladığını düşünüyor.

Jans, "Bunu birkaç kez söyledim: Gerçekten hoş bir adam. Ayağı çok iyi olan, mükemmel bir kaleci; bu maçta da bir golde payı vardı. Ama bunlar yine yaşanıyor. Bu tür konularda neredeyse bir hasta gibi" ifadelerini kullandı.

Jans, Vaessen'in ardından Van der Laan'dan hesap sormaya çalıştığı tavrı anlayışla karşılamıyor. Takım arkadaşlarının kaleciyi durdurmak zorunda kaldığını gören yorumcu, "Önce sahadan ayrılmak istiyor, sonra da sanki saldıracakmış gibi görünüyor. Kendini çok daha iyi kontrol etmeli. Pozisyon penaltı mıydı, değil miydi, ben de bilmiyorum ama bu davranış kabul edilemez" dedi.