24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1085038808.jpgBox to Box Pictures
Siep Engelen
Çeviri:

Ron Jans: "O, Yamal seviyesinde. Hâlâ Hollanda'da oynadığı için mutlu olmalıyız"

PSV Eindhoven - Feyenoord
PSV Eindhoven
Feyenoord
Eredivisie
A. Hadj Moussa

Ron Jans, PSV - Feyenoord (1-1) maçında Anis Hadj Moussa'yı izlemekten büyük keyif aldığını NOS Studio Sport'ta anlattı. 

Hadj Moussa, Eindhoven'daki maçın ilk yarısında oyunun tamamen dışında kaldı. Ancak ikinci yarıda yaptığı müthiş bir hareketle Feyenoord'un bir puan çıkarmasını sağladı. 

Jans, "Hâlâ Hollanda'da futbol oynadığı için gerçekten çok mutlu olmalıyız" diyerek oyuncuya övgüler yağdırdı. "Bu oyuncu maçların sonucunu belirliyor. Resmen Lamal (Lamine Yamal, editörün notu) seviyesinde." 

Ardından Hadj Moussa'nın beraberlik golünü değerlendirdi: "Belki PSV'li o iki oyuncu (Kostic ve Mauro, editörün notu) daha iyisini yapabilirdi ama topu gerçekten harika bir vuruşla ağlara gönderiyor. İzlemekten büyük keyif alacağınız bir oyuncu. Bunu yaptığını, yapabildiğini biliyorsunuz. Müthiş bir gol." 

Jans, FC Utrecht'i çalıştırdığı dönemde Hadj Moussa ile görüştüğünü de açıkladı. "Her şey çok iyi görünüyordu. Vitesse'den, 'Bunu yapma, çünkü savunmaya yardım etmiyor' diyen çok kişi oldu. Ama olağanüstü bir oyuncu." 

Gelecek maçlar
FEY

FEY

Eredivisie

31 Eki 2026

SIT

SIT

PSV

PSV

Eredivisie

31 Eki 2026

WII

WII

Hadj Moussa'nın çalımlarını izlerken keyiflenen Jans, "PSV'nin savunmacıları da hamle yapmak için atıldı; ona karşı hiç yapmamanız gereken şey bu" dedi. "Utrecht'teyken beni arayıp yine de Feyenoord'a gideceğini söyledi. Evet, iyi bir tercih yapmış." 

Hadj Moussa geçen yaz Orta Doğu'ya transfer olmaya çok yaklaşmıştı. Ancak sportif direktör Dévy Rigaux, 40 milyon avroluk olası transfere sonuçta onay vermedi. Rotterdam ekibi, geriye dönüp baktığında bundan pişmanlık duymayacaktır.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin