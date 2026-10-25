Ron Jans: "O, Yamal seviyesinde. Hâlâ Hollanda'da oynadığı için mutlu olmalıyız"

Ron Jans, PSV - Feyenoord (1-1) maçında Anis Hadj Moussa'yı izlemekten büyük keyif aldığını NOS Studio Sport'ta anlattı.

Hadj Moussa, Eindhoven'daki maçın ilk yarısında oyunun tamamen dışında kaldı. Ancak ikinci yarıda yaptığı müthiş bir hareketle Feyenoord'un bir puan çıkarmasını sağladı.

Jans, "Hâlâ Hollanda'da futbol oynadığı için gerçekten çok mutlu olmalıyız" diyerek oyuncuya övgüler yağdırdı. "Bu oyuncu maçların sonucunu belirliyor. Resmen Lamal (Lamine Yamal, editörün notu) seviyesinde."

Ardından Hadj Moussa'nın beraberlik golünü değerlendirdi: "Belki PSV'li o iki oyuncu (Kostic ve Mauro, editörün notu) daha iyisini yapabilirdi ama topu gerçekten harika bir vuruşla ağlara gönderiyor. İzlemekten büyük keyif alacağınız bir oyuncu. Bunu yaptığını, yapabildiğini biliyorsunuz. Müthiş bir gol."

Jans, FC Utrecht'i çalıştırdığı dönemde Hadj Moussa ile görüştüğünü de açıkladı. "Her şey çok iyi görünüyordu. Vitesse'den, 'Bunu yapma, çünkü savunmaya yardım etmiyor' diyen çok kişi oldu. Ama olağanüstü bir oyuncu."

Hadj Moussa'nın çalımlarını izlerken keyiflenen Jans, "PSV'nin savunmacıları da hamle yapmak için atıldı; ona karşı hiç yapmamanız gereken şey bu" dedi. "Utrecht'teyken beni arayıp yine de Feyenoord'a gideceğini söyledi. Evet, iyi bir tercih yapmış."

Hadj Moussa geçen yaz Orta Doğu'ya transfer olmaya çok yaklaşmıştı. Ancak sportif direktör Dévy Rigaux, 40 milyon avroluk olası transfere sonuçta onay vermedi. Rotterdam ekibi, geriye dönüp baktığında bundan pişmanlık duymayacaktır.