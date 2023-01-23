Kırmızı Şeytanlar'ın efsanesi, hiç beklemediği yerden bir darbe yedi.

NE OLDU? Erik ten Hag, Pazar günü lig lideri Arsenal ile çok önemli bir maça çıktı ve özellikle Premier Lig'de ilk dört sıra için başat ekipler arasında olmak amacındaydılar.

Eddie Nketiah'ın son dakikalarda gelen golü, Topçular'a galibiyeti getirirken Romeo Beckham, bir Manchester United efsanesi olan babası David Beckham'la dalga geçmeyi ihmal etmedi.

Babasıyla birlikte poz veren Romeo, ağzı kulaklarında görünürken babası Beckham ise son derece üzgün ve kederli görüntüsüyle dikkat çekti.

Çünkü, 5 gollü mücadelede gülen taraf 3-2'yle Arsenal olmuştu ve özellikle son dakikalarda yenilen golün hayal kırıklığını yaşıyordu.

BÜYÜK RESİM: David Beckham daha önce Shortlist'e şunları söylemişti: “Onlara hep Manchester United formalarını giydirmeye çalıştım.

"İki çocuğum United taraftarı olurken birisi Arsenal'u tutuyor.

"Nasıl oldu bilmiyorum, ama ortanca oğlum Romeo bir Arsenal taraftarı. Aslında bunun başıma geleceğini biliyordum.

"Onu bir Arsenal maçına götürdüm ve Arsene Wenger ona çok iyi davrandı, arkasında adı ve en sevdiği numara olan bir forma verdi.

"United'da bir çocukken ben de bu tip bir şeye sahiptim. İstedikleri takımı tutmalarına izin verdim.

"Benim oynadığım takımları desteklemek zorunda değiller.”

SIRADA NE VAR? Arsenal, şu anda Premier Lig'in zirvesinde beş puan farkla liderliğini sürdürürken United, dördüncü sırada yer alıyor.