Romelu Lukaku'dan ilginç benzetme: Sahada bir katil gibiyim

Romelu Lukaku, Belçika formasıyla 50 gol hedefine yaklaşırken kendisini "sahadaki katil" olarak nitelendirdi.

Elemeleri I Grubu'nda 6. maçların ardından namağlup durumda olan puanını 18'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Romelu Lukaku, Belçika Milli Takım forması altında 49. golünü İskoçya karşısında kaydetti.

26 yaşındaki golcü, maç öncesi demecinde sahada kendisini acımasız biri olarak gördüğünü söyledi ve ilginç bir benzetme yaptı:

"Milli takımla 50. gol hedefime ulaşacağım. Şunu belirtmeliyim ki 30. golümden önce daha endişeliydim. Açıkçası 50. golü düşünmüyorum. Bu konuda rahatım. Sahada bir katil gibiyim. Takım olarak bu şekilde oynayamaya devam edersek ölümcül oluruz. Dünyanın en iyi kontra atak takımıyız."

Haberin devamı aşağıda

Lukaku, İskoçya karşısında 1 gol ve 3 asist ile oynayan takım arkadaşı Kevin De Bruyne hakkında ise, "De Bruyne'ye asist yaptığım için mutluyum. Güzel bir dokunuşla atağı sonlandırdı" ifadelerini kullandı.

Sezon başında 'tan 'e transfer olan Lukaku, 'da çıktığı ilk iki mücadelesinde iki gol attı.

Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez, yıldız oyuncuyu hiç bu kadar mutlu ve konsantre görmediğini, bu durumun ona açıkça fayda sağladığını belirtti:



"Onu ilk defa özgür ve mutlu görüyorum. Geçmişteki kamplardan hiçbirinde onu bu kadar odaklanmış görmemiştim. Lukaku kariyerinin en büyük anlarından biriyle karşılaşmaya hazır. Aynı zamanda milli takım için de kendine özen gösteriyor. Onun için mutluyum."



Belçika Milli Takım formasını ilk kez 2010 yılında giyen Lukaku şimdiye kadar 82 karşılaşmada forma giydi. 2018 Dünya Kupası'nda ise takımı adına 4 gol kaydetti.