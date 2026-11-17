Brezilya'nın efsanevi eski forveti Romario, Carlo Ancelotti'nin eleştirilerine yanıt vermesinin ardından İtalyan teknik direktörün görevden alınması talebini yineledi. 1994 Dünya Kupası şampiyonu, pazartesi günü sosyal medyadan Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanı Samir Xaud'a doğrudan seslenerek milli takım teknik direktörünü görevden almasını istedi.

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Efsane forvetle Ancelotti arasındaki gerilim tırmanıyor

Romario, deneyimli teknik direktörün pazartesi günkü basın toplantısında kendisine yanıt vermesinden yalnızca birkaç saat sonra sosyal medyada yeni bir sert açıklama yayımlayarak Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'na katkısını sorguladı. Eski forvet, milli takım formasıyla başarılarla dolu geçmişinin kendisine popülerlik peşinde koşmak yerine takımı eleştirme hakkı verdiğini savundu. İtalyan teknik direktörün şu ana kadarki performansından memnun olmayan Romario, federasyon başkanının teknik direktör değişikliğine gitmesi gerektiğini yineledi.

İtalyan teknik direktör eleştirilerine yanıt verdi

Söz düellosu, Brezilya'nın Japonya'ya yenilmesinin ardından başladı . Bu sonuç üzerine Romario, artık teknik direktöre “kimsenin tahammül edemediğini” ileri sürerek derhal görevden alınmasını istedi.

Takımının bir sonraki maçı öncesinde pazartesi günü gazetecilere konuşan Ancelotti, bu ilk açıklamalara yanıt verirken sesini yükseltti: “Herkesin ifade özgürlüğü var. Bu işi yapan sizler [gazeteciler], demokratik bir ülkede ifade özgürlüğü olduğunu ve herkesin görüşünü dile getirebileceğini çok iyi biliyorsunuz. Romario da herkes gibi görüşünü söylüyor. Fikir beyan etmek onun hakkı. Bana gelince, yalanlar, doğrular ya da saçmalıklar söyleyebileceğini düşünüyorum. Gerçek şu ki Romario çok konuşuyor ve bu onun hakkı.”

Dünya Kupası şampiyonu istifa istedi

Teknik direktörün basın toplantısındaki sözlerinin ardından geri adım atmayan Romario, sosyal medyada şunları yazdı: “Ancelotti'ye şunu söylemek istiyorum: Evet, gerçekten çok konuşuyorum çünkü konu milli takım olduğunda konuşacak itibara, ağırlığa ve yetkiye sahibim.

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“Sen, Ancelotti, çalıştırdığın kulüplerde başardıklarından dolayı hâlâ saygımı kazanıyorsun. Yarın, Paraguay'dan iki gol yiyen Singapur'la karşılaşacağız. Elemeleri bizimle aynı puanda tamamlayan Paraguay'a tüm saygımla söylüyorum, bu seviyede kalamayız.”

Gelecek maçlar SIN Hazırlık Maçları 05:00 BRA

İtalyan teknik direktörün ayrılması yönündeki çağrısını yineleyen Romario şöyle ekledi: “Futbolumuza yeni hiçbir şey katmadın. Tekrarlıyorum: İstifa et! Senden daha iyi iş çıkaracak başka bir teknik direktör buluruz. Bunu başkaları aracılığıyla mesaj göndermeden yüzüne söylüyorum. CBF başkanına da seni görevden almanın zamanının çoktan geldiğini söylüyorum.”

Singapur hazırlık maçı, sarsılan morali sınayacak

Ancelotti, ikna edici olmayan bir başka performansın göreviyle ilgili tartışmaları daha da artıracağını bilerek takımını salı günü Singapur deplasmanında oynanacak hazırlık maçına çıkaracak. Japonya karşısındaki acı yenilginin ardından beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya'nın, yıl sona ermeden ortamı biraz olsun sakinleştirmek için ev sahibi karşısında farklı ve net bir galibiyete ihtiyacı var. Kısa süre önce Paraguay'a yenilen rakibi karşısında üstün bir galibiyetin altındaki her sonuç, Xaud üzerindeki harekete geçme baskısını daha da artıracak.