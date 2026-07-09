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Romario ateş püskürdü: Dünya Kupası skandalının ardından o lanet olası Ancelotti’yi kovun

Brezilya - Norveç
Brezilya
Norveç
Dünya Kupası
Romario
C. Ancelotti
Brezilya
Norveç
ABD
İtalya

Brezilyalı efsanenin İtalyan teknik direktöre yönelik aşağılayıcı sözleri

Brezilya milli takımının İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, 2026 Dünya Kupası’ndan elendikten sonra Brezilyalı efsane Romário’ya sert sözlerle hakaret etti.

Brezilya Milli Takımı, Norveç'e 2-1 yenilerek 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunda elendi, ancak Brezilya Futbol Federasyonu Ancelotti'ye güvenini yenileme kararı aldı.

Ancak 1994 Dünya Kupası'nı Seleção ile kazanan Romário, Ancelotti'nin görevde kalmasını reddederek, kişisel kanalı "Romário TV" üzerinden Ancelotti'nin görevden alınmasını ve sözleşmesinin feshedilmesini talep etti.

"Foot Mercato" ağı, Romario'nun şu sözlerini aktardı: "Ben olsam sözleşmesini yırtıp atardım. Maçtan sonra, başkan sıfatıyla soyunma odasına giderdim ve şöyle derdim: 'Pekala, çok teşekkürler, hoşça kal, cehenneme git. Ona dava açın, bakalım ne olacak.'"

Şöyle devam etti: “Ancelotti’nin bu skandalın, yarattığı bu utançtan sonra Brezilya milli takımının teknik direktörü olarak kalmasının imkanı yok. Bunu önceki üç bölümde de söylemiştim, burada da tekrar ediyorum. Bu kabul edilemez, bir şeyler değişmeli. Durum böyle devam edemez, lanet olsun!”

Dünya Kupası
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Şöyle devam etti: “Dunga vardı, kaybetti ve gitti. Felipe (Scolari) vardı, kupayı kazandı ve kaldı. Tite vardı, kaybetti, kaldı ve yine kaybetti. Şimdi de bu lanet olası Ancelotti var, kaybetti ve kalmaya devam edecek.”

Eski Real Madrid teknik direktörü Ancelotti’nin Brezilya Futbol Federasyonu ile olan sözleşmesinin 2030 yılına kadar devam ettiği belirtiliyor.

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