Romanya'nın ilk tercihi Gheorghe Hagi

EURO 2024'te dikkat çekici bir performansa imza atan Romanya'da teknik direktörlük koltuğu el değiştiriyor.

Romanya, EURO 2024'te dikkat çekmişti

Edward Iordanescu görevi bıraktı

Romanya için ilk tercih Hagi

NE OLDU? EURO 2024'te dikkat çekici bir performansa imza atan Romanya'da teknik direktörlük koltuğu el değiştiriyor. Edward Iordanescu ile yollarını ayıran Romanya Futbol Federasyonu milli takımın başına ülkenin futbol efsanesini getiriyor.

BÜYÜK RESİM: Daniel Nanu'nun haberine göre, Romanya'da teknik direktörlük için ilk tercih Gheorghe Hagi. Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu görüşmelere çoktan başladı.

59 yaşındaki Rumen efsane uzun süredir sahibi olduğu Farul Constanta'yı çalıştırıyordu. Hagi'nin takımın başına geçmesi halinde Romanya'daki ikinci dönemi olacak.

Haberin devamı aşağıda

Efsanesi olduğu Galatasaray'da futbolu bıraktıktan hemen sonra Romanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Hagi'nin ilk serüveni kısa sürmüştü.

Edward Iordanescu, EURO 2024'ün ardından Romanya teknik direktörlüğünü bırakmıştı.