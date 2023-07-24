Romain Saiss, Beşiktaş'tan ayrılarak Al Sadd'a transfer oldu

- Romain Saiss, Beşiktaş'a veda etti
- 2022 Dünya Kupası'nda Fas'a kaptanlık yapmıştı
- Yeni sezonda Al Sadd forması giyecek
NE OLDU? Beşiktaş, Romain Saiss ile ilgili resmi açıklamayı yaparak bir süredir konuşulan takımdan ayrılacağı iddialarını doğruladı. Siyah-beyazlılar, Faslı savunma oyuncusunun, Al Sadd'a 2.5 milyon euro karşılığında transfer olduğunu duyurdu.
NE SÖYLENDİ? Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcumuz Romain Ghanem Paul Saiss'in Al-Sadd SC kulübüne kesin transferi konusunda; 2.500.000 Avro garanti bedel ve 300.000 Avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır."
BÜYÜK RESİM: Romain Saiss, 2022 Dünya Kupası'nda dördüncü olan Fas'a kaptanlık yaptı. 33 yaşındaki savunmacı turnuvada sakatlansa da çeyrek final mücadelesine kadar takıma eşlik etti.