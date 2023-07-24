Romain Saiss, Beşiktaş'tan ayrılarak Al Sadd'a transfer oldu

Beşiktaş, takımdan ayrılacağı bir süredir konuşulan Romain Saiss'in Al Sadd'a 2.5 milyon euro karşılığında transfer olduğunu açıkladı.

Romain Saiss, Beşiktaş'a veda etti

2022 Dünya Kupası'nda Fas'a kaptanlık yapmıştı

Yeni sezonda Al Sadd forması giyecek

NE OLDU? Beşiktaş, Romain Saiss ile ilgili resmi açıklamayı yaparak bir süredir konuşulan takımdan ayrılacağı iddialarını doğruladı. Siyah-beyazlılar, Faslı savunma oyuncusunun, Al Sadd'a 2.5 milyon euro karşılığında transfer olduğunu duyurdu.

NE SÖYLENDİ? Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcumuz Romain Ghanem Paul Saiss'in Al-Sadd SC kulübüne kesin transferi konusunda; 2.500.000 Avro garanti bedel ve 300.000 Avro şarta bağlı bedel karşılığı anlaşma sağlanmıştır."

BÜYÜK RESİM: Romain Saiss, 2022 Dünya Kupası'nda dördüncü olan Fas'a kaptanlık yaptı. 33 yaşındaki savunmacı turnuvada sakatlansa da çeyrek final mücadelesine kadar takıma eşlik etti.