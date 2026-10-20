Roma'ya Madrid savaşı sonrası acı darbe

Roma, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadığı maçta kas sakatlığı yaşayan Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'nın birkaç haftalık yokluğunun kesinleşmesinin ardından ağır bir darbe aldı. Bu durum, Gian Piero Gasperini önderliğindeki teknik heyeti önümüzdeki dönemde yeni bir meydan okumayla karşı karşıya bırakıyor.

"Calciomercato" sitesine göre, Dybala'nın geçirdiği tıbbi tetkikler, Real Madrid maçı sırasında yorgunluk hissetmesi ve devre arasında oyundan alınmasının ardından hafif bir kas sakatlığı olduğunu ortaya koydu.

Gasperini, Avrupa'daki Slovan Bratislava maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında oyuncunun yokluğunu doğruladı ve hızlı bir şekilde iyileşmesini umduğunu dile getirdi; ancak tetkikler, sahalara dönmesi için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu gösterdi.

Roma'nın teknik direktörü şunları söyledi: "Daha hızlı iyileşmesini umuyordum, ancak dün yapılan tetkikler hafif bir sakatlık olduğunu ortaya koydu ve yeniden forma giyebilmesi birkaç hafta sürecek."

Dybala'nın yokluğu, özellikle sezon başından bu yana takımın kadrosunda temel unsurlardan biri olması nedeniyle Roma için önemli bir kayıp anlamına geliyor. Bu durum, Gasperini'yi önümüzdeki haftalarda Arjantinli forvetin yokluğunu telafi etmek için uygun alternatifler aramaya zorluyor.