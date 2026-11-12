Roma, taraftarlarının İngiltere'de oynanan yakın tarihli bir Avrupa deplasmanında karıştığı şiddet olayları nedeniyle UEFA tarafından cezalandırıldı. Kulübün yaklaşan Avrupa maçlarına ilişkin endişeler artarken UEFA, Roma'ya para cezası verdi ve taraftarlarına yönelik, uygulaması ertelenen bir seyahat kısıtlaması getirdi.

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Para cezası ve ertelenen yaptırım

Roma, 3 Kasım'da Manchester United ile deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi maçının ardından taraftarlarının polisle çatışması nedeniyle UEFA disiplin kurulu tarafından 20.000 avro para cezasına çarptırıldı. Manchester United, iki gollük farkı kapatarak 3-2 galip gelirken maç sonrası yaşanan olaylar İtalyan kulübüne UEFA yaptırımı getirdi.

UEFA, para cezasının yanı sıra kulübün deplasman taraftarlarını ciddi biçimde etkileyebilecek ikinci bir yaptırım da kararlaştırdı. Deplasman tribünü için ayrılan bilet kontenjanının %5'ten %2,5'e düşürülmesini öngören bu yaptırım, iki yıllık deneme süresi boyunca ertelendi. Yalnızca benzer olayların yeniden yaşanması halinde uygulanacak.

PSG deplasmanı yüksek riskli olarak sınıflandırıldı

UEFA'nın ertelediği yaptırım gündemdeki yerini korurken Roma'nın bir sonraki Avrupa deplasmanına ilişkin lojistik sorunlar da ortaya çıkmaya başladı. Fransız makamları, 25 Kasım'da Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını resmen yüksek riskli olarak sınıflandırdı. Güvenlik uzmanları, Parc des Princes'teki maç çevresinde yaşanabilecek olaylardan endişe duyuyor.

Avrupa'daki çeşitli ultra taraftar grupları arasındaki karmaşık ilişkiler gerilimi artırıyor. PSG'nin en etkili taraftar grubu, Roma taraftarlarının tarihî rakibi olan Napoli taraftarlarıyla yakın bir kardeşlik bağına sahip.

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Fransa'da daha önce yaşanan olaylar

Roma'nın Fransa'ya son ziyaretinde yaşananlar, Fransız makamlarını özellikle temkinli davranmaya itiyor. Nice ile oynanan Avrupa Ligi maçı sırasında çıkan şiddet olaylarının ardından 13 Roma taraftarı gözaltına alınmıştı.

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İlk önlem olarak Roma'nın deplasman taraftarlarına ayrılan bilet sayısı 2.376'dan 1.500'e düşürüldü. Ancak La Gazzetta dello Sport'a göre önümüzdeki haftalarda güvenlik riskleri artarsa Fransız makamları daha da ileri giderek Parc des Princes'teki deplasman tribününün tamamen kapatılmasına karar verebilir.

Roma'yı dört kritik maç bekliyor

Roma, Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı dört maçta dört puan topladı ve lig aşaması puan tablosunda 20. sırada yer alıyor. İlk maçında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Roma, ardından Real Madrid'e 4-3 yenildi. Slovan Bratislava'yı 4-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı, ancak Manchester United karşısında 3-2 kaybederek yeniden mağlubiyet yaşadı.

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Roma'nın Şampiyonlar Ligi lig aşamasında dört maçı daha var. 25 Kasım'da Paris Saint-Germain ile karşılaşacak Roma, 8 Aralık'ta Sporting CP ile oynayacak. Ocak ayında ise 19 Ocak'ta AEK Athens, ardından 27 Ocak'ta Lille ile karşı karşıya gelecek.