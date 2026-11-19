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Roma büyük hedefler kurmayı sürdürüyor. Inter ve bugün itibarıyla Lazio'ya karşı da devam eden Serie A şampiyonluğu yarışında, ocak ayındaki transferlerle Gian Piero Gasperini'nin taleplerini karşılamak istiyor. Roma, teknik direktörünün isteği üzerine geçen yazdan bu yana en acil takviyenin hücum kanatlarına yapılması gerektiğini belirlemiş durumda. Adı her geçen gün daha fazla öne çıkan oyuncu ise Chelsea'den Jamie Gittens.

CHELSEA İLE TEMASLAR - Corriere dello Sport'un haberine göre Roma, 2004 doğumlu, Barbados kökenli İngiliz kanat oyuncusu Jamie Gittens için Chelsea ile temas kurmaya başladı. Aslında yeni bir isim değil: Roma, geçen yaz transfer döneminde de Gittens'ı gündemine almıştı. O dönem transfer gerçekleşmedi ancak temaslar bugünlerde de sürdü.



KİRALAMA SEÇENEĞİ - Gittens gibi hücum gücü yüksek bir oyuncuyu Gasperini'ye kazandırmak için bizzat çalışan sportif direktör Tony D'Amico'nun planı, Chelsea ile ocak ayında başlayacak ve sezon sonunda satın alma opsiyonu içerecek bir kiralama anlaşması yapmak. Bu formül, Roma'ya oyuncunun sakatlıktan dönüşündeki performansını kalıcı transferden önce değerlendirme imkânı verecek.

UZUN SÜRELİ SAHA DIŞINDA KALIŞ VE AZ SÜRE - Gittens'ın Chelsea macerası, en azından şimdilik, 2025 yazında Borussia Dortmund'dan 56 milyon euroya transfer edildiğinde oluşan yüksek beklentileri karşılamadı. 2004 doğumlu oyuncu çok az süre buldu; bu sezon Lig Kupası'nda iki maçta toplam yalnızca 55 dakika oynadı, Premier League'de ise hiç forma şansı bulamadı.

Durumu zorlaştıran bir başka etken de bir aydan uzun süredir sahalardan uzak kalmasına neden olan çok ciddi ayak bileği sorunu. Roma'nın değerlendirmesi gereken bu durum, kulübü satın alma zorunluluğu içermeyen bir kiralama teklifi yapmaya yöneltiyor. Gittens nasıl dönecek? Chelsea'de az da olsa görülen oyuncu mu olacak, yoksa Dortmund'da parlayan, Chelsea'ye geçmeden önceki son sezonunda 12 gol ve 5 asist kaydeden oyuncu mu?

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MALEN İLE BAĞI - Roma'nın Gittens için kullanabileceği çok önemli bir kozu daha var: Donyell Malen. Üstelik yalnızca İtalya'ya transferin bir kariyeri nasıl yeniden yükselişe geçirebileceğine örnek olması nedeniyle değil. İkili, kariyerlerinin farklı aşamalarında olsalar da Borussia Dortmund'da iki sezon birlikte oynadıkları için birbirlerini çok iyi tanıyor. Gittens çok gençti, Malen ise kendini daha fazla kanıtlamıştı; buna rağmen aralarındaki bağ güçlü. Hollandalı oyuncu, Roma projesini eski takım arkadaşına çoktan anlattı.

RAKİPLER - Roma, eski Dortmund oyuncusu için yarışta yalnız değil. Hem yurt dışından hem de İtalya'dan rakipleri var. Chelsea yönetimi, BlueCo grubu bünyesindeki Strasbourg'a kiralama seçeneğini değerlendiriyor. Napoli de Max Allegri'nin ocak ayında hücum hattını güçlendirme talebini karşılamak için kanat oyuncusunu gözüne kestirdi. Peki Gittens? O da tıpkı Malen gibi Serie A'yı kariyerini yeniden canlandırmak için doğru fırsat olarak görebilir.