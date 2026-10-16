Roma: Gasperini, Koné ve Dybala'nın tetkik sonuçlarını açıkladı

Real Madrid'e evinde 4-3 mağlup olan Roma yeniden lige dönüyor. Roma, cumartesi günü De Rossi'nin Genoa'sıyla karşılaşacak. Gian Piero Gasperini de bugün düzenlediği basın toplantısında maçı değerlendirdi:









Koné ve Dybala'nın durumlarıyla ilgili son gelişmeler neler?

"Koné'nin MR'ında birinci derece bir sakatlık tespit edildi. Çok ciddi değil. Ancak iyileşmesi için gereken süreyi tanımak zorundayız. Onu millî maç arasından biraz önce yeniden sahalara döndürebilmeyi umuyoruz. Dybala'ya gelince, özel bir durum söz konusu değil. Baldır kasında bir yorgunluk var. Onu da gelecek hafta yeniden sahalara döndürebilmeyi umuyoruz."

Pellegrini orta sahada daha geride oynayabilir mi? Castro'nun durumu nasıl?

"Evet, kesinlikle. Şu anki eksiklerimiz düşünüldüğünde Pellegrini'nin de oynayabileceği bir pozisyon. Bu arada de Roon ile Cristante'yi de geri kazanmaya çalışacağız. Umarım Napoli maçına yetişirler; olmazsa sonraki maça. Castro'ya gelince, son iki maçın birinde on kişi kaldık, diğerinde ise geçen akşam maçın gidişatı böyle gelişti. Ama o, bizim ligimizde daha önce oynayıp çok da iyi performans göstermiş değerli bir genç. Dolayısıyla yarın onun için kesinlikle iyi bir fırsat olacak."

Garcia, 2014'te Juventus'a 3-2 kaybettikleri maçtan sonra o mağlubiyetle takımın gerçek değerini anladığını söylemişti. Real Madrid karşısındaki böyle bir yenilgiden sonra siz de bu takımın gerçek değerini anladınız mı?

"Evet, ama Serie A şampiyonluğundan ya da hedeflerden söz etmeden. Yoksa iş daha karmaşık hâle geliyor. Bu takımın bir değeri var ve bunu aylardır gösteriyor; aldığı sonuçlar tesadüf değil. Son dönemde Inter, Como ve Real Madrid'le karşılaştık. Bu maçların hepsinde, böylesine güçlü rakiplere karşı da değerimizi gösterdik. Elbette bir maç içinde özel durumlar ortaya çıkabilir ya da oyuncu eksikleri yaşanabilir. Bazen böyle maçlara tam

Gelecek maçlar ROM Serie A 14:45 GEN

kadroyla

, bazen bazı oyuncularınız eksikken çıkarsınız. Bazen de Malen'in kırmızı kart görmesi gibi beklenmedik bir şey olur. Bir savunma oyuncusunun atılabileceğini düşünebilirsiniz ama Malen'in atılacağını hayal etmek gerçekten zor. Bunlar futbolun içinde var. Yine de bu üç maçtan, olağan dışı şeyler yaşanmadığı sürece bu takımlarla başa baş mücadele edebileceğimiz düşüncesi güçlenmiş olarak çıkıyoruz."





Çarşamba günkü gibi bir maçtan sonra teknik direktörün takımla yeniden çalışmaya başlamasında ne gibi zorluklar var? Psikolojik sarsıntı riski nasıl önlenir?

"Böyle bir risk var. Geçen akşam, muhtemelen skor 3-2 olduğunda psikolojik sarsıntıyı yaşadık. Hatta kesinlikle yaşadık. Bunun üzerinde çalışmalı ve mutlaka çözüm bulmalısınız. Özellikle de bu takım Şampiyonlar Ligi'ni, Serie A şampiyonluğunu ya da başka bir şeyi mutlaka kazanmak zorunda olduğunu hissetmemeli. Bu takım sadece oyununu ortaya koymalı, hepsi bu. Gol yediğiniz bir an yaşansa bile moraliniz düşmemeli. Ben buna moral düşüşü diyorum; çünkü kendinizi kaybetmiş hissedip 'Kazanabilirdim, artık kazanamayacağım' diyorsunuz. Bana göre önemli olan her zaman performans ve bu takımlara karşı nasıl mücadele ettiğiniz. Maçların son dakikalarda karara bağlandığını biliyoruz. Parma'da ve Atalanta karşısında son dakikaları lehimize çevirdik; Inter, Juventus ve Real Madrid karşısında ise muhtemelen bunun tersini yaşadık. Bunun fiziksel bir düşüş değil, zihinsel dayanıklılık meselesi olduğu açık. Böyle anlarda, 3-2'lik golde kaybettiğimiz saha içi düzenimizle ve ardından güçlü bir tepki vererek durumu düzeltebiliriz. Geçen akşam bir noktada o tepkiyi biraz gösteremedik. Neyse ki birkaç oyuncumuz eksik olsa da yarın oynuyoruz. Geçen akşam karşılaştığımız yıldızlara sahip olmayabilirler ama alanları daraltma, kapatma ve kullanma konusunda kesinlikle daha iyi bir organizasyona ve beceriye sahip bir takımla karşılaşacağız. Bu yüzden farklı türde bir zorluk olacak. Yarın kimin oynayıp oynamayacağından ve eksiklerden bağımsız olarak güçlü bir oyuncu kadrosuna ihtiyacımız var. Sahaya çıktıklarında kendilerini güçlü hisseden oyunculara ihtiyacımız var. Çünkü bu maç takviminde sürekli aynı ilk 11'le, aynı oyuncularla ve değişiklik yapmadan oynayamayız. Oyuncu değişiklikleri gerekli. Pazar günü Como'da bir devreyi on kişi oynadık. Bir oyuncunun, özellikle Diomandé'yi ve Vinicius'u marke etmek zorunda kalıp ardından Endrick de oyuna girdiğinde, maçın sonlarına doğru yorulması anlaşılır bir durum. Bu takımlarla karşılaştığınızda bu normal. Bizim de oyuncu kadromuzu mutlaka genişletmemiz gerekiyor. Yarın oynayacak olanların, örneğin Castro, Mora ya da forma giyeceği kesin olan diğer oyuncuların da aynı özgüveni ve gücü kazanması gerekiyor. Çünkü turnuvalar bütün oyuncu kadrosuyla, bütün takımla oynanır. Takım 11 oyuncudan oluşmaz; artık 15 ya da 16 oyuncu da yetmez. Bizim durumumuzda takımın en az 20 oyuncudan oluşması gerekiyor. Ne yazık ki ya da neyse ki, bilmiyorum, bu tür turnuvalarda oynayıp Şampiyonlar Ligi'ne katıldığınızda daha geniş bir oyuncu grubuna ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunu diğer takımlarda da görüyoruz. Çünkü sakatlıklar ve cezalar oluyor. Bazı sakatlıklar bir ay, bazıları bir hafta sürüyor ama bu arada üç maç oynuyorsunuz. Yarın bizim için yedi gündeki üçüncü maç, salı günü ise on gündeki dördüncü maç olacak. Futbol değişti. Ya buna uyum sağlayacağız ya da sıkıntısını çekeceğiz. Ama aldığım yanıtlara dönersek, kornerden nasıl gol yediğimize odaklanmakla kalmayıp güzel şeyleri de görmek istiyorum. Onlardan da söz edelim, hep birlikte çıtayı biraz yükseltelim. Elimizdeki genç oyuncuları geliştirelim. Belki yarın Genoa karşısında bizi bir şekilde galibiyete taşıyacaklar. Kolay bir maç olmayacağı açık; tam tersine. Kadromuz eksiksiz olsa bile zorlu bir maç olurdu. Yarın beni biraz endişelendiren tek şey, kulübede gerçekten çok az seçeneğimizin olması. Bu yüzden bazı mevkilerde 90 dakikayı, belki de ilk kez forma giyebilecek bazı Primavera oyuncularıyla tamamlamak zorunda kalabiliriz."

Büyük maçlarda bir sorun mu var? Bu kopmalar neden tekrarlanıyor?

"Hayır, bunlar kopma değil, bunu az önce de söyledim. Karşınızda bir rakip de var. Biz nasıl sonradan çevirdiğimiz maçlarda bazı durumları lehimize kullanıyorsak, onların da oyuna girip fark yaratabilecek oyuncuları var. Geçen akşam maçın gidişatını iki kafa vuruşuyla Endrick değiştirdi. Bunlar birkaç pozisyondu ama bizi üç kornerde hava toplarında zorlayarak, olabilecek en beklenmedik biçimde geldi. Elbette herkes bunu istediği gibi yorumlar. Bazı takımların böyle imkânlara sahip olması normal. Örneğin Gatti, santrfor olarak oynadığında bizi zorladı. Oyuna girdi ve karambolde beraberlik golünü attı. Bunu yalnızca bize karşı yapmadı; yanlış hatırlamıyorsam başka bir maçta da oldu ama şu an hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Maçların sonlarına gelindiğinde bu takımların birçoğu maçları böyle çözüyor. Oyun kurarak pozisyon üretme imkânı ya da becerisi kalmadığında başka çözümler aranıyor. Ama bu goller de açık oyunda attıklarınızla aynı değerde. Bu takımların birçoğunun çeşitli durumları ve bazı maçları böyle çözebildiği bir gerçek. Biz belirli takımlara karşı bunu bir şekilde yapabiliyoruz; başka takımlara karşı ise bazen aynı şeyi yaşıyoruz. Bunu kabul ediyoruz ve gelecekte çözüm bulmaya çalışacağız."

Üzerinde çalışılabilecek bir şey var mı?

"Hâlâ yapmamız gereken şey bu, kesinlikle bunun üzerinde de çalışmalıyız. Ama böyle durumlarda üst üste üç kornerden üç gol yemek... Geçen yıl aynı pozisyonda kaçan üç penaltı görmüştüm ve bunun başlı başına büyük bir rekor olduğunu düşünmüştüm. Geçen akşam kendimizi aştık."

Oyuncu kadrosunu genişletme konusuna gelirsek...

"Bir şeyi açıklamak istiyorum; birileri şikâyet ettiğimi söyleyebilir. Mesele bu değil. Mesele şu: Bugün Avrupa kupalarında oynayan, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve böyle bir maç takvimiyle karşı karşıya olan bir takım, artık beş altı yıl öncekiyle aynı sayıda oyuncudan oluşan bir kadroya sahip olamaz. Elbette altyapıdan da oyuncu alabiliriz; merak etmeyin, hiçbir zaman sahaya on kişi çıkmayacağız. Ancak maç takvimi nedeniyle Avrupa kupalarında mücadele eden takımların çok fazla maça çıktığı ve bu yüzden daha geniş bir oyuncu kadrosuna ihtiyaç duyduğu artık açık."