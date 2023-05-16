Roma efsanesi Totti'den Jose Mourinho ve PSG ilişkisine dair net itiraf

Roma efsanesi Francesco Totti, Jose Mourinho'yu Paris Saint-Germain'i reddetmeye ikna edebileceğine inanıyor.

Totti, Mourinho'yu takımda kalmaya ikna edebileceğini düşünüyor

Roma efsanesi zamanın en iyi çözüm olduğuna inanıyor

Mourinho, PSG ile el sıkıştı

NE OLDU? Roma efsanesi Francesco Totti, bu yaz takımdan ayrılacağı iddia edilen Jose Mourinho'nun kulüpte kalacağına emin. Portekizli teknik direktörün Paris Saint-Germain ile anlaştığı söyleniyor.

NE SÖYLENDİ? Roma'daki Internazionali d'Italia tenis turnuvasında konuşan Totti şunları söyledi: "İş bana kalsaydı her şey daha kolay olurdu ama neler olacağını zaman gösterecek. Kulüple ne konuştuklarını ve ne olacağını bilmiyorum. Zaman her şeyin ilacı."

BÜYÜK RESİM: Roma, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş mücadelesi öncesi Bayer Leverkusen'e karşı 1-0 önde. Geçen yıl Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Jose Mourinho, Roma'ya uzun yıllar sonra ikinci Avrupa kupasını hediye edebilir.

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