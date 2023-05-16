Roma efsanesi Totti'den Jose Mourinho ve PSG ilişkisine dair net itiraf

- Totti, Mourinho'yu takımda kalmaya ikna edebileceğini düşünüyor
- Roma efsanesi zamanın en iyi çözüm olduğuna inanıyor
- Mourinho, PSG ile el sıkıştı
NE OLDU? Roma efsanesi Francesco Totti, bu yaz takımdan ayrılacağı iddia edilen Jose Mourinho'nun kulüpte kalacağına emin. Portekizli teknik direktörün Paris Saint-Germain ile anlaştığı söyleniyor.
NE SÖYLENDİ? Roma'daki Internazionali d'Italia tenis turnuvasında konuşan Totti şunları söyledi: "İş bana kalsaydı her şey daha kolay olurdu ama neler olacağını zaman gösterecek. Kulüple ne konuştuklarını ve ne olacağını bilmiyorum. Zaman her şeyin ilacı."
BÜYÜK RESİM: Roma, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş mücadelesi öncesi Bayer Leverkusen'e karşı 1-0 önde. Geçen yıl Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Jose Mourinho, Roma'ya uzun yıllar sonra ikinci Avrupa kupasını hediye edebilir.
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