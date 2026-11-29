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Olimpico'da Roma, Monza karşısında oyuna hükmetse de ilk yarıda Donyell “Bobby” Malen'in yaşadığı sorun nedeniyle tam anlamıyla sevinemiyor. İlk 24 dakikada bir gol ve bir asist üreten Hollandalı forvet, skor henüz 1-0 iken bir hücum sırasında maruz kaldığı sert müdahalenin ardından kısa süre içinde aksamaya başladı.

Gasperini, Malen'den en azından devre arasına kadar dişini sıkmasını istedi. Hollandalı oyuncu defalarca sağlık ekibinin müdahalesini ve oyundan alınmayı istese de devre arasına kadar dayanmak zorunda kaldı. Ardından sol ayağının üzerine basmakta güçlük çekerek Olimpico'dan aksayarak ayrıldı.

NE OLDU? 20. dakikada Roma hücumunu soldan sağa taşırken Manu Kone, Hollandalı oyuncuya ileriye doğru bir pas vermeyi seçti. İlk anda Goglichidze'nin markajından kurtulan Malen topu kontrol edip hızlanarak rakibini geçti ancak Gürcü oyuncunun müdahalesiyle durduruldu.

Gecikmiş ve son derece tehlikeli müdahalede kramponun dişleri Malen'in aşil tendonu ve ayak bileği hizasına isabet etti. Hollandalı oyuncu büyük acıyla yerde kaldı. Kısa süre sonra kramponunu çıkarıp yeniden giydi ve aksamaya başladı.

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KANAMA: Malen önce yedek kulübesinden kramponunun değiştirilmesini istedi. Ardından önce yüksek miktarda soğutucu sprey, sonra da ağrı kesici talep etti. Ancak Malen uzun süre aksadı. Kanayan kesi, koşarken ve topa vururken onu inanılmaz derecede rahatsız etti. Defalarca topa vurmayı ve depar atmayı denedi ancak şiddetli ağrıyla baş etmek için hemen ardından bacaklarını bükerek eğildi.

41. DAKİKADA DEĞİŞİKLİK İSTEDİ: Sonunda değişiklik devre arasında yapıldı. Malen 41. dakikada sahanın ortasına oturup kesin olarak oyundan alınmayı istediğinde Castro oyuna girmeye hazırdı. Gasperini ise devre arasında yapılabilecek bir değişiklik için oyuncu değişikliği hakkını harcamamak adına Malen'den biraz daha dişini sıkmasını istedi. Değişiklik de sonunda ilk yarı ile ikinci yarı arasında gerçekleşti.