Roma'da Koné'den kötü haber: 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak, Inter maçını kaçıracak

Roma'dan iyi haberler gelmiyor. Manu Koné'nin muayene sonuçları öğleden sonra resmi olarak açıklandı ve sonuçlar olumlu değil: Giallorossi'nin orta saha oyuncusu, dün Avrupa Ligi'nde Bologna karşısında yaşadığı sakatlığın ardından tetkiklere tabi tutulmuştu.





INTER MAÇINI KAÇIRACAK - Muayene sonuçlarına göre Fransız oyuncunun fleksör kasında bir yırtık olduğu tespit edildi. Bu nedenle Koné, Didier Deschamps'ın milli takım kadrosuna katılamayacak. Koné yaklaşık 3-4 hafta sahalardanuzak kalacak. Sezonun yeniden başlamasıyla birlikte Inter maçı kaçıracak olan oyuncu, 12 Nisan'daki Pisa maçı için de risk altında.





SOULE'YE DAİR HABERLER - Il Tempo'nun haberine göre, Matias Soulé ile ilgili de yeni gelişmeler var: Arjantinli oyuncunun takıma ilk katılımı önümüzdeki hafta planlanıyor. Forvet, milli takım arası sonrasında Inter maçında sahalara dönmeyi hedefliyor.



