Manu Kone RomaGetty Images

Roma'da Koné'den kötü haber: 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak, Inter maçını kaçıracak

Bologna ile oynanan Avrupa Ligi maçının ardından Giallorossi'nin sağlık durumuna ilişkin son gelişmeler.

Roma'dan iyi haberler gelmiyor. Manu Koné'nin muayene sonuçları öğleden sonra resmi olarak açıklandı ve sonuçlar olumlu değil: Giallorossi'nin orta saha oyuncusu, dün Avrupa Ligi'nde Bologna karşısında yaşadığı sakatlığın ardından tetkiklere tabi tutulmuştu.


INTER MAÇINI KAÇIRACAK - Muayene sonuçlarına göre Fransız oyuncunun fleksör kasında bir yırtık olduğu tespit edildi. Bu nedenle Koné, Didier Deschamps'ın milli takım kadrosuna katılamayacak. Koné yaklaşık 3-4 hafta sahalardanuzak kalacak. Sezonun yeniden başlamasıyla birlikte Inter maçı kaçıracak olan oyuncu, 12 Nisan'daki Pisa maçı için de risk altında.


SOULE'YE DAİR HABERLER - Il Tempo'nun haberine göre, Matias Soulé ile ilgili de yeni gelişmeler var: Arjantinli oyuncunun takıma ilk katılımı önümüzdeki hafta planlanıyor. Forvet, milli takım arası sonrasında Inter maçında sahalara dönmeyi hedefliyor.

