Roma, Chris Smalling'i kadrosuna kattı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Chris Smalling'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği , savunma oyuncusu Chris Smalling'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

UEFA 'nde Medipol ile J Grubu'nda yer alan İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

Roma'nın İngiliz temsilcisine 3 milyon euro ödeyeceği belirtilen açıklamada, Smalling'in 6 numaralı formayı giyeceği bilgisi paylaşıldı.

9 sezondur Manchester United forması giyen Chris Smalling, İngiliz ekiple çıktığı 343 maçta 18 gol ve 4 asist kaydetti.

Yaz transfer döneminde rekor bedelle 'den Harry Maguire'ı renklerine bağlayan Manchester United'da resmi maçlarda forma şansı bulamayan Smalling, hazırlık döneminde sahaya çıktığı 3 hazırlık maçında toplam 134 dakika süre alabildi.

Roma ile Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları maçların programı şu şekilde:

Haberin devamı aşağıda

19 Eylül Perşembe - 22:00 | Roma - Başakşehir

28 Kasım Perşembe - 20:55 | Başakşehir - Roma