Roma, Chelsea'den Davide Zappacosta'yı kiraladı

Roma, Chelsea forması giyen İtalyan sağ bek Davide Zappacosta’yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

’dan yapılan açıklamada futbolcunun 6 aylığına kiralandığını duyuruldu. İtalyan ekibi yapılan anlaşma gereği bu futbolcunun kiralık sözleşmesini sezon sonuna kadar uzatma opsiyonunu da elinde bulunduruyor.

Yeni takımının internet sitesine konuşan Zappacosta, “Yurt dışında yaşadığım tecrübe bana çok şey kattı. Roma’ya geldiğim için mutluyum. Böyle büyük bir kulüp için oynayacak olmak heyecan verici. Takımla çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Daha önce ’da bu futbolcuyla birlikte çalışan Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi, “Davide hem teknik hem de profesyonellik anlamında Torino’daki günlerine oranla daha da olgunlaşmış durumda. Bize büyük katkı sağlayacağına eminim” dedi.

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Zappacosta, Roma’da 2 numaralı formayı giyecek.

27 yaşındaki Zappacosta, 2017 yazında Torino’dan 25 milyon euro bedelle ’ye transfer olmuştu.