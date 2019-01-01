Roma Başkanı Pallotta: Bu VAR saçmalığından bıktım!

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya 3-1 kaybederek elenen Roma Başkanı Pallotta verilmeyen penaltılara itiraz etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Porto, sahasında Cengiz Ünder'in takımı Roma'yı konuk etti.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadeleyi kazanan taraf 3-1'lik skorla Porto olurken geceye hakem kararları damga vurdu.

Roma Başkanı Pallotta, forvet oyuncuları Patrik Schick'in 67. dakikada ceza sahasındaki poziyonunda penaltı kararı vermeyen Cüneyt Çakır'a isyan etti:

"Patrik Schick, ceza sahası içinde net bir şekilde düşürüldü. VAR'da da bu gösterildi ancak hiçbir şey verilmedi. Bu saçmalıktan bıktım. Hakem için zor olduğunu biliyorum ancak böyle kaybetmek gerçekten utanç verici. Bu arada 63. dakikada elle oynanan poziyona kırmızı kart çıkmalıydı."