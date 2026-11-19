Pau Cubarsí, henüz 19 yaşında olmasına rağmen Barcelona'nın ve İspanya Milli Takımı'nın en önemli savunmacılarından biri haline geldi.

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The Athletic'e verdiği özel röportajda Cubarsí, kendisine en çok ilham veren iki eski Barcelona oyuncusunun kim olduğunu açıkladı.

Cubarsí'nin sözlerini aktaran Sport gazetesine göre genç oyuncu şöyle konuştu: "Rol modellerim Carles Puyol ve Gerard Piqué. İki modeli de seviyorum: sert ve güçlü savunmacı modelini de, iyi teknik becerilere sahip savunmacı modelini de."

Cubarsí, Barcelona'nın iki eski kaptanının öne çıkan güçlü yönlerini de birbirinden ayırarak şunları ekledi: "Piqué'nin oyun kurulumunda daha büyük bir rolü vardı ama Puyol zihniyet ve karakter açısından kilit bir isimdi."

Bu özellikler bütünü, Cubarsí'nin kendisi için inşa etmeye çalıştığı modelle de örtüşüyor. Genç savunmacı, savunmadaki ikili mücadelelerde gösterdiği güç ve kararlılığın yanı sıra topu geriden çıkarmadaki isabetiyle de parlayabiliyor.

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Cubarsí'nin ilham aldığı isimler yalnızca iki Barcelona efsanesiyle sınırlı değil. Genç oyuncu son yıllarda Liverpool'un savunmacısı Virgil van Dijk'ı da yakından takip etti.

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Cubarsí, "Son yıllarda Virgil van Dijk'a çok hayran kaldım. Ama aynı zamanda kendimi ve performansımı çok fazla analiz etmeye de alıştım" dedi.

Bu bağlamda Cubarsí, hata yaptığında kendisine karşı çok sert davrandığını itiraf ediyor.

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Genç oyuncu şöyle açıkladı: "Hata yaptığımda kendimi çok eleştiririm. Maç sırasında yaptığın her hareketin, iyi yapsan da yapmasan da farkında olursun."

Bununla birlikte Pau Cubarsí, hataların özgüvenini etkilemediğinin altını çiziyor: "Aynı zihniyetle ilerlemeye devam ediyorum ve hataları mümkün olan en aza indirmeye çalışıyorum."