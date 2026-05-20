Roku TV ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nı nasıl izleyebilirim?

2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinin en büyük turnuvası olmaya hazırlanıyor ve Roku TV, bu heyecanın her dakikasını kaçırmamak için en kolay erişilebilir yöntemlerden birini sunuyor. İster yerleşik bir Roku akıllı TV ister takılabilir bir akış çubuğu kullanıyor olun, Roku Kanal Mağazası üzerinden geleneksel yayıncılara ve özel spor akış ağlarına doğrudan erişebilirsiniz. Maç başlamadan önce cihazınızı kurmak, büyük ekranda sorunsuz bir izleme deneyimi sağlar.

GOAL, açılış maçından finale kadar hiçbir anı kaçırmamanız için en iyi akış uygulamaları, yayıncılar, abonelik seçenekleri ve kurulum ipuçlarını da dahil ederek Roku TV'de 2026 FIFA Dünya Kupası'nı nasıl izleyeceğinizi ayrıntılı olarak anlatıyor.

Hangi uygulamalar Roku'da 2026 FIFA Dünya Kupası'nı yayınlıyor?

Bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak, resmi yayın uygulamalarını doğrudan Roku ana ekranınıza indirebilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki izleyiciler için 104 maçın tamamı FOX Sports ağları üzerinden yayınlanacak, yani Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV veya YouTube TV gibi canlı TV hizmetleri aracılığıyla İngilizce yayınları izleyebilirsiniz. ABD'deki İspanyolca yayınlar için Peacock uygulaması maçları canlı olarak yayınlayacak. Birleşik Krallık'taki izleyiciler, BBC iPlayer ve ITVX uygulamalarını indirerek BBC ve ITV arasında bölünmüş yayınlara erişebilir. Kanada'da, TSN ve RDS dijital medya haklarına sahiptir ve canlı erişim için kendi Roku kanallarını gerektirirken, Avustralyalı taraftarlar her maçı SBS On Demand uygulamasında canlı olarak izleyebilir.

Hangi ülkeler Roku TV'yi destekliyor?

Ülke / Bölge Roku Kullanılabilirliği Roku'da Popüler Dünya Kupası Uygulamaları Avustralya Tam destek SBS On Demand Brezilya Roku cihazları mevcut GloboPlay, CazéTV Kanada Tam destek TSN, RDS Fransa Seçili kanallardan Roku cihazları kullanılabilir TF1+, beIN Sports Almanya Roku akış oynatıcıları belirli perakendecilerde mevcuttur MagentaTV, DAZN Japonya Sınırlı Roku ekosistemi DAZN, yerel yayıncı uygulamaları Meksika Roku cihazları mevcut TelevisaUnivision, Vix Yeni Zelanda Roku destekli akış erişimi Sky Sport Now Güney Afrika İthal cihazlar üzerinden sınırlı erişim YouTube, FIFA+, belirli akış uygulamaları Birleşik Krallık Tam destek BBC iPlayer, ITVX Amerika Birleşik Devletleri Tam Roku cihazı ve Roku TV desteği FOX Sports, Peacock, Fubo, Sling TV, Hulu + Live TV, YouTube TV

Roku'ya Dünya Kupası yayın uygulamaları nasıl kurulur

Cihazınızı kurmak iki dakikadan az sürer ve uzaktan kumandanızla sadece birkaç tıklama gerektirir. Roku uzaktan kumandanızdaki Ana Sayfa düğmesine basarak başlayın, ardından aşağı kaydırarak Mağaza veya Arama işlevini seçin. Buradan, Fubo,Peacock, BBC iPlayer veya SBS On Demand gibi bölgeniz için gerekli olan uygulamanın adını yazın. Arama sonuçlarından uygulamayı seçin, Uygulama Ekle düğmesine tıklayın ve indirmenin tamamlanmasını bekleyin. Yükleme tamamlandıktan sonra, kanalı doğrudan ana ekranınızdan başlatabilir ve kimlik bilgilerinizi kullanarak oturum açabilir veya yeni bir hesap oluşturabilirsiniz.

Roku'da 2026 Dünya Kupası'nı ücretsiz olarak izleyebilir misiniz?

Roku platformunda, bulunduğunuz yere bağlı olarak çeşitli ücretsiz seçenekler mevcuttur. Bağımsız bir Roku TV'niz varsa, koaksiyel girişe bir dijital HD anteni bağlayarak FOX, Telemundo veya SBS gibi yerel karasal yayın ağlarını internet bağlantısı olmadan tamamen ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Dijital yayın izleyicileri için, Birleşik Krallık'taki izleyiciler BBC iPlayer ve ITVX'i ücretsiz olarak kullanabilirken, Avustralyalı izleyiciler SBS On Demand'e tam erişim hakkına sahiptir. Ayrıca, Tubi gibi Roku'daki ücretsiz reklam destekli yayın platformları, turnuva boyunca kapsamlı maç tekrarları, özetler ve analiz programları sunacaktır.

Roku'da Dünya Kupası içeriği için sosyal medya uygulamalarını kullanabilir misiniz?

Sosyal medya platformlarında 90 dakikalık tam uzunlukta canlı maç yayınları bulamayacak olsanız da, hem YouTube hem de TikTok’un Roku Kanal Mağazası’nda resmi uygulamaları mevcuttur. Bu platformları Roku cihazınıza indirerek, turnuvanın önemli dijital içeriklerini televizyonunuzda deneyimleyebilirsiniz. Bu, maçın bitiş düdüğü çaldıktan hemen sonra resmi FIFA maç özetlerini, anlık gol özetlerini, içerik üreticiler tarafından sunulan stüdyo analizlerini ve takımların kamera arkası görüntülerini izlemenin kolay bir yolunu sunar.

